Tiết lộ sốc về loài chim lớn nhất từng tồn tại

Aepyornis, hay còn gọi là chim voi Madagascar, là một loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng, để lại nhiều bí ẩn và sự tò mò cho giới khoa học.

1. Là loài chim lớn nhất từng tồn tại. Aepyornis có thể cao hơn 3 mét và nặng tới 500 kg, vượt xa đà điểu ngày nay. Ảnh: Pinterest.
2. Chỉ sống ở Madagascar. Loài này chỉ xuất hiện ở đảo Madagascar và không phân bố ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
3. Không biết bay. Tương tự đà điểu, do kích thước quá lớn, Aepyornis mất hoàn toàn khả năng bay và chỉ sống trên mặt đất. Ảnh: Pinterest.
4. Trứng to kỷ lục. Trứng của Aepyornis dài tới 34 cm, dung tích khoảng 9 lít, lớn hơn cả trứng của những loài khủng long kích cỡ khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
5. Chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Những hóa thạch dạ dày cho thấy chúng ăn lá, hạt và các loại trái cây rừng. Ảnh: Pinterest.
6. Tuyệt chủng cách đây 1.000 năm. Các bằng chứng được xác nhận cho thấy Aepyornis biến mất khoảng năm 1000 SCN, có thể do săn bắn và môi trường thay đổi. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể liên quan đến huyền thoại chim Roc. Một số nhà nghiên cứu cho rằng huyền thoại Ả Rập về chim Roc lấy cảm hứng từ Aepyornis. Ảnh: Pinterest.
8. Hóa thạch trứng vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều quả trứng Aepyornis được tìm thấy nguyên vẹn, chứa DNA hữu ích cho nghiên cứu. Ảnh: Pinterest.
