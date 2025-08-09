Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự tàn độc của sinh vật đầu phụ nữ mình chim trong thần thoại Hy Lạp

Kho tri thức

Sự tàn độc của sinh vật đầu phụ nữ mình chim trong thần thoại Hy Lạp

Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, chim Harpy không chỉ là sinh vật có cánh mà còn là biểu tượng của sự trừng phạt và hỗn loạn, gieo rắc nỗi hãi.

T.B (tổng hợp)
1. Harpy là những sinh vật lai giữa người và chim. Chúng thường được mô tả với khuôn mặt phụ nữ và thân thể chim săn mồi, mang vẻ đẹp dữ tợn và u ám. Ảnh: Pinterest.
1. Harpy là những sinh vật lai giữa người và chim. Chúng thường được mô tả với khuôn mặt phụ nữ và thân thể chim săn mồi, mang vẻ đẹp dữ tợn và u ám. Ảnh: Pinterest.
2. Tên của chúng có nghĩa là “kẻ giật lấy” hoặc “kẻ cướp”. Từ “Harpyia” trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là “người cướp đoạt”, phản ánh đúng bản chất hành vi của chúng trong truyền thuyết. Ảnh: Pinterest.
2. Tên của chúng có nghĩa là “kẻ giật lấy” hoặc “kẻ cướp”. Từ “Harpyia” trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là “người cướp đoạt”, phản ánh đúng bản chất hành vi của chúng trong truyền thuyết. Ảnh: Pinterest.
3. Harpy là tay sai trừng phạt của các vị thần. Chúng thường được thần Zeus phái đi bắt cóc hoặc trừng trị những ai xúc phạm các vị thần, đặc biệt là những ai mang tội lỗi nặng nề. Ảnh: Pinterest.
3. Harpy là tay sai trừng phạt của các vị thần. Chúng thường được thần Zeus phái đi bắt cóc hoặc trừng trị những ai xúc phạm các vị thần, đặc biệt là những ai mang tội lỗi nặng nề. Ảnh: Pinterest.
4. Chúng từng tra tấn vua Phineas bằng cách phá hoại thức ăn. Trong thần thoại, Harpy không cho vị vua tiên tri Phineas ăn uống bằng cách liên tục làm ô uế và đánh cắp đồ ăn của ông. Ảnh: Pinterest.
4. Chúng từng tra tấn vua Phineas bằng cách phá hoại thức ăn. Trong thần thoại, Harpy không cho vị vua tiên tri Phineas ăn uống bằng cách liên tục làm ô uế và đánh cắp đồ ăn của ông. Ảnh: Pinterest.
5. Harpy có mối liên hệ với thế giới người chết. Chúng thường xuất hiện như những linh hồn báo hiệu sự trừng phạt, hoặc mang các linh hồn xuống âm phủ theo lệnh thần linh. Ảnh: Pinterest.
5. Harpy có mối liên hệ với thế giới người chết. Chúng thường xuất hiện như những linh hồn báo hiệu sự trừng phạt, hoặc mang các linh hồn xuống âm phủ theo lệnh thần linh. Ảnh: Pinterest.
6. Số lượng Harpy trong thần thoại thay đổi theo từng nguồn. Một số truyền thuyết nói đến hai Harpy chính tên là Aello và Ocypete, trong khi các phiên bản khác bổ sung thêm Celaeno hoặc Podarge. Ảnh: Pinterest.
6. Số lượng Harpy trong thần thoại thay đổi theo từng nguồn. Một số truyền thuyết nói đến hai Harpy chính tên là Aello và Ocypete, trong khi các phiên bản khác bổ sung thêm Celaeno hoặc Podarge. Ảnh: Pinterest.
7. Các anh hùng Hy Lạp từng đối đầu với Harpy. Trong hành trình của Jason và Argonauts, hai người anh hùng Boreads đã xua đuổi Harpy khỏi Phineas và nhận được lời tiên tri. Ảnh: Pinterest.
7. Các anh hùng Hy Lạp từng đối đầu với Harpy. Trong hành trình của Jason và Argonauts, hai người anh hùng Boreads đã xua đuổi Harpy khỏi Phineas và nhận được lời tiên tri. Ảnh: Pinterest.
8. Harpy đại diện cho sự hủy diệt và báo thù nữ giới. Dưới góc nhìn đương đại, Harpy không chỉ là sinh vật đáng sợ mà còn được xem là biểu tượng cho cơn giận dữ của nữ giới, phóng chiếu nỗi sợ hãi của xã hội nam trị. Ảnh: Pinterest.
8. Harpy đại diện cho sự hủy diệt và báo thù nữ giới. Dưới góc nhìn đương đại, Harpy không chỉ là sinh vật đáng sợ mà còn được xem là biểu tượng cho cơn giận dữ của nữ giới, phóng chiếu nỗi sợ hãi của xã hội nam trị. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#thần thoại Hy Lạp #harpy #sinh vật lai người chim #biểu tượng trừng phạt #quái vật Hy Lạp #Harpy trong thần thoại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT