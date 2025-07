Tiết lộ kế hoạch hướng tới IPO quốc tế của doanh nghiệp

Doanh nghiệp “Top one” proptech sẵn sàng cạnh tranh trên “sân chơi” quốc tế

Được biết, thỏa thuận lần này là cụ thể hóa cho những cam kết đã được thiết lập giữa hai bên tại Thượng Hải hồi tháng 3/2025. Theo đó, ARC Group sẽ chính thức trở thành đối tác tư vấn tài chính độc quyền của Meey Group, hỗ trợ công ty trong mọi giai đoạn của quá trình chuẩn bị IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) tại Mỹ bao gồm: định giá doanh nghiệp, tư vấn tài chính kế toán, phối hợp với bên thứ ba và soạn thảo các tài liệu quan trọng.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo hai bên, phía khách mời có ông Phạm Quang Vinh – nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ quan Việt Nam tại Mỹ; TS.Đặng Huy Đông – nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng gần 300 khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, đại diện nhiều doanh nghiệp công nghệ, các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Hiren Krishnani và các khách mời tham quan trụ sở Meey Group

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Meey Group và ARC mang tên “Meey Group-Hải trình vượt biển lớn cùng ARC”, ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Meey Group cho biết, bất động sản là một lĩnh vực có dư địa lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế nhưng lại đang vận hành một cách rất “thủ công” và “truyền thống”, chưa được công nghệ hóa, đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển mình.

Việc số hóa và tạo lập tài sản số chính là chìa khóa giải quyết "điểm nghẽn" về minh bạch, hiệu quả, thanh khoản, từ đó khơi thông nguồn lực và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

“Vì vậy, việc hợp tác toàn diện, chiến lược với ARC Group chính là sự khởi đầu cho một hành trình vươn ra biển lớn, nơi Meey Group mang những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới về để phục vụ cho khát vọng Việt và là lời cam kết của chúng tôi về một lộ trình IPO minh bạch và chuyên nghiệp”, ông Chung nhấn mạnh.

Đánh giá cao những nỗ lực của Meey Group, tại “Hội thảo chuyên sâu về cơ hội niêm yết quốc tế cùng đại diện NASDAQ”, trong khuôn khổ sự kiện nói trên, ông Hiren Krishnani - Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư và IPO, phụ trách hoạt động thị trường vốn khu vực ASEAN của NASDAQ cho biết: “NASDAQ sẽ hỗ trợ Meey Group như một cố vấn đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn đi từng bước đến IPO và sau IPO”.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group chia sẻ kế hoạch lớn của Công ty

Được biết, ông Hiren Krishnami đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, IPO, gắn kết nhà đầu tư, dữ liệu thị trường và đã từng thực hiện hơn 50 thương vụ IPO trên sàn NASDAQ, bao gồm thương vụ SPAC kết hợp lớn nhất từ trước đến nay với “Grab” vào năm 2021, sự kiện chuyển sàn SPAC với Vinfast vào năm 2023 và giúp nhiều doanh nghiệp niêm yết thành công tại các sàn giao dịch trong khu vực ASEAN như SGX, IDX…

Bên lề hội thảo chuyên sâu, vị chuyên gia này cho biết: Để IPO thành công doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ kỹ lưỡng từ cấu trúc quản trị doanh nghiệp, đến tuân thủ PCAOB (Uỷ ban giám sát kế toán công ty đại chúng), cho đến việc tuân thủ SOX (Đạo luật Sarbanes-Oxley) để luôn trong tư thế sẵn sàng cho việc “lên sàn”.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực fintech nên gặp gỡ các nhà đầu tư Mỹ trước khi IPO, thay vì đợi sau khi niêm yết mới tìm hiểu phản hồi. Bởi nhà đầu tư Mỹ rất am hiểu thị trường và có tinh thần chấp nhận rủi ro cao, sẽ đưa ra những góp ý cụ thể để giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược, tăng cơ hội IPO thành công.

Những con số ấn tượng từ đối tác đồng hành

Theo tìm hiểu thì đối tác của Meey Group là ARC (thành lập từ năm 2015) là một trong những tập đoàn tư vấn quản lý tài chính và ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới trong phân khúc trung cấp, chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), M&A (mua bán, sáp nhập), tài chính doanh nghiệp và SPAC (công ty mua lại với mục đích đặc biệt)… với giá trị giao dịch hàng chục tỷ đô.

Lãnh đạo Meey Group và ARC Group đặt bút ký hợp tác chiến lược toàn diện

Năm 2024, ARC Group vinh dự được nhận giải thưởng “Công ty của năm” do Frost & Sullivan trao tặng và giải thưởng “Giao dịch của năm” do M&A Worldwide bình chọn. ARC cũng là đối tác độc quyền của M&A Worldwide tại Trung Quốc từ năm 2019 và là một trong các đối tác quan trọng của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, sàn giao dịch chứng khoán New York tại Mỹ.

Nói về sự kiện hợp tác với Meey Group, ông Carlos Lopez – Giám đốc điều hành ARC Group nhấn mạnh sự tin tưởng vào tầm nhìn và năng lực của Meey Group.

“Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Meey Group trên hành trình tìm kiếm IPO tại Mỹ. Meey Group là một doanh nghiệp năng động, luôn đổi mới sáng tạo, sẵn sàng cạnh tranh trên “sân chơi” quốc tế. Công ty sở hữu một hệ sinh thái công nghệ thông minh, được đầu tư xây dựng bài bản; có hệ thống quản trị, tài chính từng bước tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế…Chính điều này đã tạo ra sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài,” ông Carlos Lopez nhận định.

Theo đánh giá của vị lãnh đạo ARC Group thì việc hướng tới IPO quốc tế sẽ tạo điều kiện để Meey Group tiếp cận được nhiều nguồn lực tài chính dài hạn, từ đó mở rộng quy mô hoạt động, đẩy mạnh phát triển công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mới đây, Meey Group cũng nhận được cam kết đầu tư lên tới 80 triệu USD (kèm theo một số điều kiện ràng buộc) từ quỹ Global Emerging Markets (GEM), một tập đoàn đầu tư của Mỹ với danh mục đầu tư hơn 3,4 tỷ USD.