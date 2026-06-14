Tiền nhàn rỗi đổ vào ngân hàng, tiền gửi dân cư tăng kỷ lục

Tiền nhàn rỗi đổ vào ngân hàng tăng mạnh, đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, phản ánh xu hướng tích lũy và bảo toàn tài sản của người dân.

Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 3/2026, tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, tăng 2,19% so với cuối năm 2025, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, tiền gửi của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế đến cuối tháng Ba đạt hơn 6 triệu tỷ đồng, thấp hơn 2,69% so với cuối năm 2025. Diễn biến này chủ yếu phản ánh nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của khu vực doanh nghiệp trong những tháng đầu năm.

Người dân gửi thêm 200.000 tỷ đồng, tiền gửi lập kỷ lục mới. (Ảnh: Vietnam+)

Riêng trong quý 1/2026, người dân đã gửi thêm khoảng 200.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. So với cùng kỳ năm trước, lượng tiền gửi dân cư tăng thêm hơn 3 triệu tỷ đồng.

Tính chung, tổng phương tiện thanh toán, chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết tháng 3 năm nay đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm ngoái.

Có thể thấy, xu hướng diễn ra trong nhiều năm gần đây khi dòng tiền nhàn rỗi của người dân tiếp tục tìm đến ngân hàng như một kênh tích lũy và bảo toàn tài sản.

Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu "nóng" lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm nay. Thực tế, tại thời điểm đầu năm nay, các ngân hàng liên tục tăng lãi suất hút tiền gửi.

Theo thống kê trước đó trong tháng 3, có 20 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất. Trong đó, có ngân hàng trải qua 4 lần tăng lãi tiền gửi trong tháng. Mức lãi suất 7%/năm với kỳ hạn 12 tháng không hiếm trên thị trường, thậm chí có nhà băng còn chào mời khách gửi tiền mức lãi suất lên tới 9%/năm.

Lãi suất chỉ bắt đầu được các ngân hàng điều chỉnh giảm khi bước sang đầu tháng Tư, sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn về việc giảm lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, dù mặt bằng lãi suất huy động đã giảm so với giai đoạn trước nhưng vẫn duy trì sức hấp dẫn nhất định vì những kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán vẫn tiềm ẩn nhiều biến động./.