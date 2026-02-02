Hà Nội

Tiện nghi đáng kinh ngạc tại thủ phủ La Mã ở Wales

Kho tri thức

Tiện nghi đáng kinh ngạc tại thủ phủ La Mã ở Wales

Venta Silurum là một trong những di tích La Mã quan trọng nhất tại Wales, phản ánh rõ nét quá trình đô thị hóa ở khu vực dưới thời đế quốc La Mã.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi gắn liền với bộ tộc Silures bản địa. Venta Silurum có nghĩa là “chợ của người Silures”, một bộ tộc Celt từng kháng cự mạnh mẽ sự xâm lược của La Mã trước khi bị sáp nhập vào đế quốc. Ảnh: Pinterest.
Từng là thủ phủ hành chính của vùng. Thị trấn này giữ vai trò trung tâm hành chính của Civitas Silurum, nơi các quan chức La Mã quản lý thuế khóa, luật pháp và các vấn đề dân sự trong khu vực Đông Nam Wales. Ảnh: Pinterest.
Được quy hoạch theo kiểu La Mã điển hình. Venta Silurum có mạng lưới đường phố dạng ô bàn cờ, quảng trường trung tâm (forum), nhà tắm công cộng và các công trình hành chính, phản ánh rõ mô hình đô thị chuẩn của La Mã. Ảnh: Pinterest.
Tường thành đá kiên cố bao quanh thị trấn. Không giống nhiều thị trấn nhỏ khác, Venta Silurum được xây tường đá dày và cao từ thế kỷ 3, cho thấy tầm quan trọng chiến lược cũng như mối lo ngại về an ninh thời hậu kỳ La Mã. Ảnh: Pinterest.
Nhà dân xây bằng đá thay vì gỗ. Nhiều ngôi nhà tại đây được xây hoàn toàn bằng đá với nền móng chắc chắn, chứng tỏ mức sống cao và quá trình “La Mã hóa” sâu rộng của cư dân địa phương. Ảnh: tripadvisor.com.
Hệ thống sinh hoạt tiện nghi đáng kinh ngạc. Khảo cổ học cho thấy Venta Silurum có hệ thống cống rãnh, sưởi sàn và nhà tắm công cộng, mang lại chất lượng sống vượt trội so với nhiều khu định cư đương thời. Ảnh: heritagehiker.co.uk.
Tiếp tục tồn tại sau khi La Mã rút đi. Khác với nhiều thị trấn La Mã bị bỏ hoang, Venta Silurum dường như vẫn có người sinh sống trong một thời gian dài sau thế kỷ 5, gợi ý sự chuyển tiếp sang thời kỳ hậu La Mã. Ảnh: dreamstime.com.
Ngày nay là di tích nổi tiếng. Venta Silurum hiện được biết đến với tên Caerwent, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng tường thành, nền móng công trình và hiện vật khảo cổ, mang đến cái nhìn sống động về đời sống La Mã tại Wales. Ảnh: wikimedia.org.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
