Bất ngờ tìm thấy chìa khóa cổ trong hang động Judea

Kho tri thức

Bất ngờ tìm thấy chìa khóa cổ trong hang động Judea

Những chiếc chìa khóa sắt kỳ lạ từ thời La Mã được tìm thấy ở sa mạc Judea gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Khi tiến hành khai quật, nhà khảo cổ học Yigael Yadin đã phát hiện ra trong Hang động Cave of Letters, ở sa mạc Judea một kho báu kỳ lạ. Kho báu này gồm các hiện vật thuộc về những người Do Thái tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nổi dậy Bar-Kokhba chống lại La Mã. Ảnh: @John Williams / Israel Museum Jerusalem.
Trong số các hiện vật đó có 10 chiếc chìa khóa sắt, mà những người tị nạn mang theo với hy vọng một ngày nào đó sẽ trở về nhà của mình. Ảnh: @John Williams / Israel Museum Jerusalem.
Lúc mới phát hiện, chưa ai nghiên cứu sâu về sự đa dạng và ý nghĩa của chúng. Ảnh: @John Williams / Israel Museum Jerusalem.
Điều đáng ngạc nhiên nhất về những chiếc chìa khóa này là hình dạng của chúng. Ảnh: @John Williams / Israel Museum Jerusalem.
Nhiều chiếc có góc vuông, giống như khuỷu tay, khiến chúng rất khác so với những chiếc chìa khóa La Mã được tìm thấy ở các vùng khác của đế chế này. Ảnh: @John Williams / Israel Museum Jerusalem.
Các nhà nghiên cứu gọi chúng là chìa khóa khuỷu tay và tin rằng, chúng là một thiết kế địa phương, có thể chỉ được sử dụng bởi cộng đồng người Do Thái ở tỉnh Judea của La Mã. Ảnh: @John Williams / Israel Museum Jerusalem.
Những chiếc chìa khóa này xuất hiện lần đầu vào thế kỷ thứ 1 Trước Công Nguyên và không còn được sử dụng sau cuộc nổi dậy Bar-Kokhba. Sự biến mất của chúng trùng khớp với sự xuất hiện của một kiểu loại chìa khóa mới, phổ biến hơn ở phần còn lại của đế chế, cho thấy một sự chuyển đổi về văn hóa và công nghệ sau sự đàn áp của người La Mã. Ảnh: @John Williams / Israel Museum Jerusalem.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
