Dò tìm kim loại, thanh niên phát hiện 'báu vật' hiếm

Một người dò kim loại ở Anh đã bất ngờ tìm thấy một hiện vật quý hiếm. Đó là bức tượng nhỏ La Mã bằng đồng có niên đại khoảng 1.800 tuổi.

Một hiện vật La Mã quý hiếm được một người dò tìm kim loại phát hiện ở Harlow, Essex vào năm 2024 đã chính thức được chính phủ Anh tuyên bố là cổ vật quý hiếm. Ảnh: Essex Portable Antiquities Scheme/Facebook.
Đó là một bức tượng bằng hợp kim đồng mô tả một con mèo lớn đang đặt 2 chân trước lên phần đầu của một người. Theo kết quả kiểm tra niên đại, tác phẩm điêu khắc này được tạo ra vào khoảng từ năm 43 đến năm 200 sau Công nguyên, tức vài trăm năm trước khi đế chế La Mã sụp đổ. Ảnh: The British Museum.
Một số chuyên gia tin rằng, bức tượng La Mã trên có thể được gắn vào dây đai dùng để kết nối xe ngựa với con vật kéo xe. Ảnh: The Colchester Museum.
Theo các nhà nghiên cứu, đây là phụ kiện xe có từ thời La Mã duy nhất từng được tìm thấy ở Anh cho đến nay sử dụng họa tiết mèo đặc biệt. Ảnh: Essex Portable Antiquities Scheme/Facebook/The Colchester Museum.
Khi nghiên cứu về bức tượng độc đáo này, các chuyên gia chú ý đến một số chi tiết trên cơ thể của nó và suy đoán đó có thể là một con báo. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể chắc chắn điều đó. Ảnh: penn.museum.
Tiếp đến, phần đầu người với đôi mắt nhắm nghiền cho thấy người đàn ông này đã chết. Bộ râu của người đàn ông cũng như chiếc đuôi của con mèo, rủ xuống phần mép của bệ. Ảnh: penn.museum.
Bộ râu và mái tóc của người đàn ông phù hợp với hình tượng mà người Hy Lạp - La Mã sử dụng để mô tả cho "những người man rợ" - những người sống bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của 2 đế chế này. Ảnh: sciencephoto.com.
"Sự kết hợp này chưa từng thấy ở bất kỳ hiện vật nào cùng loại mặc dù hình ảnh mèo và đầu người đã được ghi nhận trên các hiện vật khác", Bảo tàng Anh cho hay. Ảnh: ancientromefromkids.wordpress.com.
Các chuyên gia suy đoán bức tượng La Mã mô tả một con mèo đang đặt 2 chân trước lên phần đầu của người đàn ông là một phần nhỏ của cỗ xe được dùng trong các buổi rước lễ tôn giáo. Ảnh: archaeologymysteries.com.
Một quan điểm khác cho rằng, hình ảnh độc đáo trên có thể chỉ đơn thuần là vật trang trí một cỗ xe và được xem như biểu tượng của may mắn, sự bảo vệ đối với người đi đường. Ảnh: ebay.com.au.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
