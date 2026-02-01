Hà Nội

Bia đá bí ẩn từ Tây Ban Nha hé lộ nữ thần Celtic cổ đại

Kho tri thức

Bia đá bí ẩn từ Tây Ban Nha hé lộ nữ thần Celtic cổ đại

Những tấm bia đá chạm khắc bí ẩn thời La Mã được tìm thấy ở miền bắc Tây Ban Nha hé lộ tín ngưỡng thờ cúng các nữ thần Celtic cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Một nhóm bia đá bí ẩn được khắc cách đây gần hai nghìn năm tại các thung lũng hẻo lánh của Camero Nuevo (La Rioja, Tây Ban Nha), đã trở thành chủ đề khảo cổ quan trọng. Ảnh: @Đại học Valencia.
Trên các tấm bia đá này khắc các bức hình ảnh người thu nhỏ thành dạng bán thân, với phần đầu to bất thường và hầu như không có tay chân. Sự phì đại của phần đầu này cũng là đặc điểm của nghệ thuật Celtic cổ nổi bật ở châu Âu. Ảnh: @Đại học Valencia.
Trên đỉnh hầu hết các bia đá, bên trong một hình tam giác, xuất hiện một đĩa có các tia hoặc cánh hoa. Biểu tượng này tương tự như một bánh xe hoặc mặt trời, được liên kết rộng rãi trong thế giới Celtic với các vị thần mặt trời, chẳng hạn như Taranis, nhưng cũng có thể liên kết với các vị thần của thế giới ngầm, sự sinh sản và sự cứu rỗi. Ảnh: @Đại học Valencia.
Thoạt nhìn, theo truyền thống, chúng được xem như những bức chân dung đơn giản của người đã khuất. Ảnh: @Đại học Valencia.
Nhưng một nghiên cứu về biểu tượng học và hình tượng học đã đi sâu vào các biểu tượng này và đề xuất một giả thuyết táo bạo. Ảnh: @Đại học Valencia.
Đó là những tấm bia đá này có thể chứa hình ảnh của các nữ thần cổ đại có nguồn gốc Celtic, những vị thần đa thần cai quản cả sự sống và cái chết. Ảnh: @Đại học Valencia.
Vị trí nổi bật của những tấm bia đá khắc này cho thấy một giá trị biểu tượng quan trọng, có thể tượng trưng cho chu kỳ vũ trụ trên thế giới của người sống và người chết. Ảnh: @Đại học Valencia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
