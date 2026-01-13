Ai đang thi công gói thầu hạ tầng Lò Lu hơn 54 tỷ đồng vừa bị CSGT lập biên bản?

Vượt qua hai đối thủ nặng ký, Liên danh Đường Lò Lu đã chính thức trúng gói thầu XL5 thuộc dự án nâng cấp đường Lò Lu với giá trị sát nút giá dự toán công bố.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (Thủ Đức) không chỉ là huyết mạch giao thông quan trọng mà còn là "điểm nóng" thu hút sự quan tâm của giới thầu xây lắp. Vào tháng 6/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu gói XL5 đã chính thức lộ diện với nhiều chi tiết đáng phân tích từ góc độ chuyên gia.

Cuộc đấu "tam mã" tại gói thầu XL5

Theo Biên bản mở thầu được lập vào lúc 09:00 ngày 10/06/2025, gói thầu XL5: Xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật (từ Km 0+000 đến Km 1+280) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (mã KHLCNT: PL2500103241) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư đã thu hút 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Các đơn vị bao gồm:

Liên danh Đường Lò Lu (gồm Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T-ART và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát).

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Liên danh xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu.

Giá dự toán của gói thầu được công bố là 54.687.989.343 đồng (Năm mươi tư tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, ba trăm bốn mươi ba đồng). Với 03 nhà thầu tham gia, về mặt hình thức, gói thầu đảm bảo tính cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nguồn MSC

Kết quả bất ngờ: Liên danh "cùng phố" về đích

Căn cứ Quyết định số KQ2500212652_2506191048 ký ngày 19/06/2025 bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, đơn vị trúng thầu là Liên danh Đường Lò Lu.

Giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 54.251.650.872 đồng. So với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 0,8% (tương đương giảm hơn 436 triệu đồng) – một con số khá khiêm tốn đối với các gói thầu xây lắp quy mô lớn.

Đi sâu vào Báo cáo đánh giá E-HSDT lập ngày 16/06/2025 bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng - Thương mại Bửu Thành (đơn vị tư vấn đánh giá), lý do hai đối thủ còn lại thất bại đã được làm rõ:

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn: Xếp hạng thứ 2 sau khi đánh giá về giá.

Liên danh xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu: Không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSDT.

Năng lực "khủng" của nhà thầu thi công

Điểm đáng chú ý nhất trong thương vụ này chính là mối quan hệ và năng lực của hai thành viên trong Liên danh Đường Lò Lu. Dữ liệu cho thấy cả hai doanh nghiệp này đều đặt trụ sở tại đường Dương Bá Cung, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM, nay là Phường An Lạc, TP HCM

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T-ART (MST: 0313722613), có địa chỉ: 35/2A Dương Bá Cung, P. An Lạc do ông Dương Đăng Quyền là người đại diện pháp luật. T-ART là cái tên "quen mặt" trong làng đấu thầu miền Nam. Theo dữ liệu, đơn vị này đã tham gia khoảng 49 gói thầu, trong đó trúng 44 gói tại TP.HCM. T-ART có mối quan hệ đối tác với 17 bên mời thầu khác nhau, thể hiện uy tín cao trong công tác tư vấn và xây lắp hạ tầng.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát (MST: 0309116553), có địa chỉ: 33/4 Dương Bá Cung, P. An Lạc do ông Nguyễn Minh Tâm là người đại diện pháp luật. Xây dựng Thịnh Phát là một "ông lớn" thực thụ với tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điển hình như gói thầu XL1 tại Hóc Môn trị giá hơn 166 tỷ đồng mà đơn vị này đã trúng thầu độc lập vào tháng 09/2024.

Việc hai doanh nghiệp cùng nằm trên một con đường, có lịch sử đấu thầu dày dạn kết hợp thành một liên danh cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng về mặt bổ trợ năng lực kinh nghiệm và tài chính.

Yêu cầu kỹ thuật và những thách thức

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói XL5 đặt ra những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Theo Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật (Tài liệu C-5), nhà thầu phải đảm bảo:

Thi công hệ thống đường, vỉa hè, thoát nước và hào kỹ thuật trong vòng 240 ngày.

Tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: Phải có biển báo phản quang ở hai đầu công trường, rào chắn di động và đèn chiếu sáng đầy đủ khi thi công ban đêm.

Đặc biệt, phần đất đào lên phải được di chuyển ngay khỏi phạm vi công trường để tránh ùn tắc cho khu vực dân cư phường Trường Thạnh.

Góc nhìn từ chuyên gia và hành lang pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc đánh giá gói thầu XL5 đã bám sát các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, với việc áp dụng bổ sung các tinh thần mới từ Luật 90/2025 về quản lý đầu tư công, chủ đầu tư cần đặc biệt giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện hợp đồng 240 ngày. Bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến giải phóng mặt bằng hay năng lực triển khai thực tế đều có thể dẫn đến hệ lụy về điều chỉnh tổng mức đầu tư."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm: "Nhìn vào kết quả mở thầu, dù có 3 nhà thầu nhưng có đơn vị bị loại ngay từ bước hợp lệ cho thấy chất lượng chuẩn bị hồ sơ của các nhà thầu nội vẫn còn chênh lệch. Liên danh T-ART - Thịnh Phát thắng thế nhờ sự cộng hưởng năng lực. Tuy nhiên, việc tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt dưới 1% thường đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự hoặc mức độ sát sao của giá dự toán so với thị trường."

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu đã trải qua nhiều lần điều chỉnh (điển hình là Quyết định số 625/QĐ-SGTVT ngày 13/05/2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện). Việc gói thầu XL5 tìm được nhà thầu có năng lực như Liên danh T-ART - Thịnh Phát là tín hiệu tích cực để dự án sớm cán đích.

Tuy nhiên, người dân và dư luận vẫn sẽ tiếp tục giám sát liệu liên danh "hàng xóm" này có thực hiện đúng cam kết về kỹ thuật và tiến độ, hay sẽ lại đi vào "vết xe đổ" của những dự án hạ tầng chậm tiến độ kéo dài tại TP. Thủ Đức.