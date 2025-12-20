Xe tải đang chạy ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên phố Hà Nội

Một ô tô tải đang lưu thông trên đường Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h40 ngày 20/12, một vụ cháy xe tải đã xảy ra trên phố Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội). Người dân chứng kiến sự việc cho biết, xe tải (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển) đang lưu thông trên phố Trần Thủ Độ, khi đến gần tòa nhà NƠ 4 - Khu đô thị Pháp Vân thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Tài xế nhanh chóng chạy khỏi xe và tri hô mọi người xung quanh giúp đỡ dập lửa nhưng bất thành, người chứng kiến sự việc cho biết.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đến hiện trường dập lửa.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng phần đầu xe tải đã bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

