Chính trị

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khánh Hoài

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự, chỉ đạo Đại hội.

cats-4977.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 71 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa I gồm 18 đồng chí.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

catsa1.jpg
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm: Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, sau Đại hội, ông Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Hồng Thái, sinh năm 1969, quê quán tỉnh Hưng Yên có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự.

Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái từng kinh qua nhiều vị trí, chức vụ tại Quân khu 2, Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Quốc phòng.

