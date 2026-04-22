Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ tai nạn xe ở Mexico, hai quan chức Mỹ thiệt mạng

Hai quan chức Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khi đang trên đường trở về sau nhiệm vụ triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy bí mật ở miền bắc Mexico.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác am hiểu vụ việc cho biết, hai quan chức Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn xe ở miền bắc Mexico vào cuối tuần qua làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Hai điều tra viên Mexico cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Theo giới chức Mexico, vụ tai nạn xảy ra khi đoàn xe đang trở về sau chiến dịch triệt phá cơ sở sản xuất ma túy trái phép của các nhóm tội phạm.

Ba nguồn tin giấu tên do tính chất nhạy cảm của thông tin tình báo đã xác nhận sự tham gia của CIA vào ngày 21/4. Trước đó, tờ The Washington Post đưa tin rằng các quan chức Mỹ này làm việc cho CIA.

Hai quan chức Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn xe sau nhiệm vụ triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy bí mật ở Mexico cuối tuần qua. Ảnh chụp màn hình: Văn phòng Tổng chưởng lý Chihuahua.

Vụ việc xảy ra sau nhiều ngày có những thông tin mâu thuẫn từ phía giới chức Mexico và Mỹ về vai trò của các quan chức Mỹ trong chiến dịch triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy trái phép ở bang Chihuahua, miền bắc Mexico.

Sự thiếu rõ ràng từ phía các nhà chức trách đã làm dấy lên tranh luận về mức độ can dự của Mỹ vào các hoạt động an ninh tại Mexico, trong bối cảnh Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đang chịu áp lực lớn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trấn áp các băng đảng ma túy.

Ông Trump từng nhiều lần đề nghị can thiệp vào việc trấn áp các băng đảng ma túy ở Mexico, điều mà bà Sheinbaum cho là “không cần thiết”.

Đại sứ quán Mỹ ngày 20/4 từ chối tiết lộ danh tính hai quan chức nói trên hoặc cơ quan mà họ làm việc, chỉ cho biết các quan chức này “hỗ trợ nỗ lực của chính quyền bang Chihuahua trong việc chống lại hoạt động của các băng đảng ma túy”. Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA đều từ chối bình luận về danh tính cũng như thông tin liên quan đến sự tham gia của CIA trong chiến dịch này. Đại sứ Mỹ tại Mexico Ron Johnson, người từng là nhân viên CIA, ban đầu xác nhận họ là nhân viên của Đại sứ quán Mỹ.

Trong khi đó, bà Sheinbaum cho biết bà không hề hay biết về một chiến dịch phối hợp giữa chính quyền bang Chihuahua và Mỹ, dù có thông tin rằng quân đội Mexico cũng tham gia cuộc đột kích vào cơ sở này.

Trong buổi họp báo ngày 21/4, bà Sheinbaum tiếp tục khẳng định không rõ liệu các quan chức này có thuộc CIA hay không, nhưng thừa nhận rằng các quan chức bang và Mỹ “đã phối hợp làm việc cùng nhau”.

Theo AP, nhà lãnh đạo Mexico đang phải cân bằng mối quan hệ với chính quyền ông Trump, vừa duy trì mối quan hệ vững chắc để đối phó với sự đe dọa can thiệp và áp thuế từ Mỹ, vừa nhấn mạnh chủ quyền của Mexico.

Được biết, CIA gần đây đã mở rộng hợp tác với các cơ quan chức năng Mexico, nằm trong nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

Quân sự - Thế giới

Thành viên băng đảng ma túy tấn công, 25 binh sĩ Mexico thiệt mạng

25 binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của thành viên băng đảng nhằm trả thù cho trùm ma túy "El Mencho".

AP đưa tin, giới chức Mexico ngày 23/2 cho biết hơn 70 người đã thiệt mạng trong chiến dịch bắt giữ và tiêu diệt “El Mencho” Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh khét tiếng của băng đảng Jalisco New Generation Cartel, và những diễn biến sau đó. Được biết, Jalisco New Generation Cartel là một trong những tổ chức tội phạm mạnh nhất ở Mexico.

"Những người thiệt mạng bao gồm lực lượng an ninh, các thành viên bị tình nghi thuộc băng đảng ma túy,...", nhà chức trách thông tin.

Quân sự - Thế giới

Toàn cảnh vụ Mexico tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng

Quân đội Mexico đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, thủ lĩnh của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel.

ap26053652284020.jpg
AP đưa tin, Quân đội Mexico ngày 22/2 đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes có biệt danh "El Mencho" - thủ lĩnh của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel và cũng là một trong những kẻ bị Mỹ truy nã gắt gao nhất. Ảnh: Một cảnh sát đứng gác bên cạnh chiếc xe cháy rụi do bị phóng hỏa trên một con đường ở Guadalajara, bang Jalisco, Mexico, ngày 22/2/2026, sau cái chết của trùm ma túy El Mencho. (Nguồn ảnh: AP)
ap26053737458708.jpg
Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, Oseguera Cervantes bị thương tại Tapalpa, Jalisco, và tử vong trên đường đến Mexico City. Trong chiến dịch bắt giữ Cervantes, binh sĩ Mexico đã bị tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Ảnh: Một cửa hàng tiện lợi bị đốt cháy ở San Francisco del Ricon, bang Guanajuato, ngày 22/2.
Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói về khả năng Mỹ tấn công mục tiêu ở Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng ra lệnh tấn công mục tiêu ở Mexico để chống lại các băng đảng ma túy.

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên hôm 17/11, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng ra lệnh không kích mục tiêu ở Mexico để chống lại các băng đảng ma túy, bất chấp sự phản đối của chính quyền Mexico.

Theo đó, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc tấn công Mexico hoặc điều quân đội Mỹ để trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy hay không, ông Trump đáp: "Có".

