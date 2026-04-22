Thông tin vụ tai nạn xe ở Mexico, hai quan chức Mỹ thiệt mạng

Hai quan chức Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khi đang trên đường trở về sau nhiệm vụ triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy bí mật ở miền bắc Mexico.

AP dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác am hiểu vụ việc cho biết, hai quan chức Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn xe ở miền bắc Mexico vào cuối tuần qua làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Hai điều tra viên Mexico cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Theo giới chức Mexico, vụ tai nạn xảy ra khi đoàn xe đang trở về sau chiến dịch triệt phá cơ sở sản xuất ma túy trái phép của các nhóm tội phạm.

Ba nguồn tin giấu tên do tính chất nhạy cảm của thông tin tình báo đã xác nhận sự tham gia của CIA vào ngày 21/4. Trước đó, tờ The Washington Post đưa tin rằng các quan chức Mỹ này làm việc cho CIA.

Ảnh chụp màn hình: Văn phòng Tổng chưởng lý Chihuahua.

Vụ việc xảy ra sau nhiều ngày có những thông tin mâu thuẫn từ phía giới chức Mexico và Mỹ về vai trò của các quan chức Mỹ trong chiến dịch triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy trái phép ở bang Chihuahua, miền bắc Mexico.

Sự thiếu rõ ràng từ phía các nhà chức trách đã làm dấy lên tranh luận về mức độ can dự của Mỹ vào các hoạt động an ninh tại Mexico, trong bối cảnh Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đang chịu áp lực lớn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trấn áp các băng đảng ma túy.

Ông Trump từng nhiều lần đề nghị can thiệp vào việc trấn áp các băng đảng ma túy ở Mexico, điều mà bà Sheinbaum cho là “không cần thiết”.

Đại sứ quán Mỹ ngày 20/4 từ chối tiết lộ danh tính hai quan chức nói trên hoặc cơ quan mà họ làm việc, chỉ cho biết các quan chức này “hỗ trợ nỗ lực của chính quyền bang Chihuahua trong việc chống lại hoạt động của các băng đảng ma túy”. Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA đều từ chối bình luận về danh tính cũng như thông tin liên quan đến sự tham gia của CIA trong chiến dịch này. Đại sứ Mỹ tại Mexico Ron Johnson, người từng là nhân viên CIA, ban đầu xác nhận họ là nhân viên của Đại sứ quán Mỹ.

Trong khi đó, bà Sheinbaum cho biết bà không hề hay biết về một chiến dịch phối hợp giữa chính quyền bang Chihuahua và Mỹ, dù có thông tin rằng quân đội Mexico cũng tham gia cuộc đột kích vào cơ sở này.

Trong buổi họp báo ngày 21/4, bà Sheinbaum tiếp tục khẳng định không rõ liệu các quan chức này có thuộc CIA hay không, nhưng thừa nhận rằng các quan chức bang và Mỹ “đã phối hợp làm việc cùng nhau”.

Theo AP, nhà lãnh đạo Mexico đang phải cân bằng mối quan hệ với chính quyền ông Trump, vừa duy trì mối quan hệ vững chắc để đối phó với sự đe dọa can thiệp và áp thuế từ Mỹ, vừa nhấn mạnh chủ quyền của Mexico.

Được biết, CIA gần đây đã mở rộng hợp tác với các cơ quan chức năng Mexico, nằm trong nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

