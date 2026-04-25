Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được điều trị ung thư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

AP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/4 xác nhận ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Thủ tướng Netanyahu, khoảng một năm rưỡi trước, ông đã phẫu thuật tuyến tiền liệt. Cách đây hơn hai tháng, bác sĩ phát hiện và điều trị một khối u nhỏ cho ông tại Bệnh viện Hadassah ở Jerusalem bằng phương pháp xạ trị. Thông tin này không được công bố vào thời điểm đó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: UN Photo.

“Tôi đã yêu cầu hoãn việc công bố thông tin này hai tháng để nó không được lan truyền vào thời điểm cuộc chiến chống Iran đang diễn ra nhằm ngăn chặn thêm những thông tin sai sự thật chống lại Israel”, nhà lãnh đạo Israel 76 tuổi cho biết.

Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng ông hiện khỏe mạnh.

Aharon Popovtser, Trưởng khoa ung bướu của Bệnh viện Hadassah cho biết, ông Netanyahu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, đồng thời lưu ý rằng ung thư tuyến tiền liệt khá phổ biến ở nam giới cùng độ tuổi với ông.

“Dựa trên kết quả các xét nghiệm này, chúng tôi có thể khẳng định ông Netanyahu đã khỏi bệnh”, ông Aharon Popovtser nói, đề cập đến kết quả chụp chiếu và xét nghiệm máu của nhà lãnh đạo Israel.

Sức khỏe của Thủ tướng Netanyahu là chủ đề được đồn đoán trong những tuần đầu của cuộc chiến với Iran khi những hình ảnh giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra lan truyền, kể cả trên các phương tiện truyền thông nhà nước Iran, cho rằng ông "đã qua đời".

Thông tin mới nhất về sức khỏe của Vua Charles III

Vua Charles III của Anh mới đây thông báo quá trình điều trị ung thư của ông sẽ được giảm bớt vào năm tới.

AP đưa tin, Vua Charles III ngày 12/12 cho biết nhờ chẩn đoán sớm, can thiệp hiệu quả và tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ, quá trình điều trị ung thư của ông có thể sẽ được giảm bớt trong năm tới.

"Chẩn đoán sớm đơn giản là cứu sống nhiều người. Tôi cũng biết rõ sự khác biệt mà nó mang lại trong trường hợp của chính mình, giúp tôi tiếp tục có một cuộc sống trọn vẹn ngay cả khi đang điều trị bệnh”, Nhà vua 77 tuổi nói, đồng thời khuyến khích mọi người khám sàng lọc để có thể phát hiện bệnh sớm và can thiệp kịp thời.

Thông tin mới về tình trạng sức khỏe của Tướng Nga bị bắn ở Moscow

Theo nguồn tin, Tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

Trang Eadaily đưa tin, theo kênh truyền hình Tsargrad ngày 7/2, Tướng Vladimir Alekseev đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật và đang được bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe.

"Tướng Vladimir Alekseev đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Các bác sĩ đã lấy viên đạn ra khỏi người ông ấy. Ông ấy vẫn còn sống", Konstantin Malofeev, Tiến sĩ Luật học, nhà nghiên cứu tại Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho hay.

Bác sĩ Nhà Trắng nói về vết đỏ gây chú ý trên cổ ông Trump

Nhà Trắng cho biết vết đỏ trên cổ Tổng thống Mỹ Donald Trump là do sử dụng một loại kem bôi da theo chỉ định của bác sĩ.

Theo AP, Nhà Trắng ngày 2/3 cho biết vết đỏ lớn trên cổ Tổng thống Mỹ là do một loại kem bôi da mà ông đang sử dụng, nhưng không nói rõ loại bệnh nào ông Trump đang được điều trị.

Vết đỏ có thể xuất hiện vài tuần

