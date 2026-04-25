Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được điều trị ung thư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

AP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/4 xác nhận ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Thủ tướng Netanyahu, khoảng một năm rưỡi trước, ông đã phẫu thuật tuyến tiền liệt. Cách đây hơn hai tháng, bác sĩ phát hiện và điều trị một khối u nhỏ cho ông tại Bệnh viện Hadassah ở Jerusalem bằng phương pháp xạ trị. Thông tin này không được công bố vào thời điểm đó.

“Tôi đã yêu cầu hoãn việc công bố thông tin này hai tháng để nó không được lan truyền vào thời điểm cuộc chiến chống Iran đang diễn ra nhằm ngăn chặn thêm những thông tin sai sự thật chống lại Israel”, nhà lãnh đạo Israel 76 tuổi cho biết.

Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng ông hiện khỏe mạnh.

Aharon Popovtser, Trưởng khoa ung bướu của Bệnh viện Hadassah cho biết, ông Netanyahu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, đồng thời lưu ý rằng ung thư tuyến tiền liệt khá phổ biến ở nam giới cùng độ tuổi với ông.

“Dựa trên kết quả các xét nghiệm này, chúng tôi có thể khẳng định ông Netanyahu đã khỏi bệnh”, ông Aharon Popovtser nói, đề cập đến kết quả chụp chiếu và xét nghiệm máu của nhà lãnh đạo Israel.

Sức khỏe của Thủ tướng Netanyahu là chủ đề được đồn đoán trong những tuần đầu của cuộc chiến với Iran khi những hình ảnh giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra lan truyền, kể cả trên các phương tiện truyền thông nhà nước Iran, cho rằng ông "đã qua đời".

