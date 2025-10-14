Thuốc Pyfaclor Kid của Pymepharco bị rút giấy phép lưu hành trên toàn quốc

Thuốc Pyfaclor Kid không được sản xuất và lưu hành trên thị trường kể từ ngày 13/10 để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Ngày 13/10/2025, Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định số 549/QD-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid.

Cụ thể, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid, số đăng ký: VD-26427-17 do Công ty Cổ phần Pymepharco (địa chỉ: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên) đứng tên đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid (số đăng ký: VD-26427-17)/ Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Dược. Thuốc không được sản xuất và lưu hành trên thị trường kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty Cổ phần Pymepharco phải thực hiện thu hồi thuốc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Được biết, Cục Quản lý Dược từng ban hành công văn về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 đối với thuốc Pyfaclor Kid (SĐK: VD-26427-17) vào ngày 19/3/2025. Mới đây, ngày 29/9, Cục tiếp tục ban hành Quyết định số 475/QĐ-QLD về việc thu hồi thuốc Pyfaclor Kid do vi phạm chất lượng ở mức độ 2.