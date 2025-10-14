Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thuốc Pyfaclor Kid của Pymepharco bị rút giấy phép lưu hành trên toàn quốc

Thuốc Pyfaclor Kid không được sản xuất và lưu hành trên thị trường kể từ ngày 13/10 để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Bình Nguyên

Ngày 13/10/2025, Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định số 549/QD-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid.

Cụ thể, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid, số đăng ký: VD-26427-17 do Công ty Cổ phần Pymepharco (địa chỉ: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên) đứng tên đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

1-1790.jpg
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid (số đăng ký: VD-26427-17)/ Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Dược. Thuốc không được sản xuất và lưu hành trên thị trường kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty Cổ phần Pymepharco phải thực hiện thu hồi thuốc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Được biết, Cục Quản lý Dược từng ban hành công văn về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 đối với thuốc Pyfaclor Kid (SĐK: VD-26427-17) vào ngày 19/3/2025. Mới đây, ngày 29/9, Cục tiếp tục ban hành Quyết định số 475/QĐ-QLD về việc thu hồi thuốc Pyfaclor Kid do vi phạm chất lượng ở mức độ 2.

Theo Thông tư 11/2018/TT-BYT, vi phạm chất lượng thuốc được chia thành ba mức độ.

  • Mức 1: Có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng người sử dụng.
  • Mức 2: Thuốc không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho người dùng nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.
  • Mức 3: Không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng.

Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược xác định Pyfaclor Kid vi phạm ở mức độ 2, nên áp dụng hình thức thu hồi giấy phép lưu hành.

#Pyfaclor Kid #Pymepharco #thuốc bị thu hồi #quyết định thu hồi #vi phạm chất lượng

Đọc nhiều nhất

Đề phòng uốn ván sau lũ lụt

Đề phòng uốn ván sau lũ lụt

Bệnh uốn ván dễ lây qua vết thương hở sau lũ, cần vệ sinh sạch sẽ và tiêm phòng đúng lịch để tránh biến chứng nguy hiểm.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đề phòng uốn ván sau lũ lụt

Đề phòng uốn ván sau lũ lụt

Bệnh uốn ván dễ lây qua vết thương hở sau lũ, cần vệ sinh sạch sẽ và tiêm phòng đúng lịch để tránh biến chứng nguy hiểm.