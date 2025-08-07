Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ lô dược liệu Bạch thược vi phạm chất lượng

Lô dược liệu Bạch thược của Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tro toàn phần, vi phạm mức độ 2.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 1122/ YDCT- QLHN ngày 1/9/2025 về việc xử lý vi phạm chất lượng đối với dược liệu Bạch thược.

Căn cứ Báo cáo số 867/VKNT-KHTH ngày 25/7/2025 và Phiếu kiểm nghiệm số 0115/VKN-KT2025 của Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM về việc lấy mẫu dược liệu Bạch thược (không có số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, số đăng ký), Cơ sở nhập khẩu, phân phối: Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp (địa chỉ: thôn 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội nay là thôn 8, xã Phù Đổng, TP Hà Nội).

Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo, lô dược liệu Bạch thược (do Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp nhập khẩu, phân phối) lấy mẫu tại Công ty TNHH phòng chẩn trị YHCT Sài Gòn (chi nhánh) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tro toàn phần, vi phạm chất lượng mức độ 2.

Bạch thược. Ảnh minh họa/Nguồn Intenet

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi lô dược liệu nêu trên, công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và thông báo cho các cơ sở kinh doanh dược liệu về thông tin thu hồi lô dược liệu Bạch thược;

Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp do kinh doanh dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Giám sát việc thu hồi lô dược liệu Bạch thược theo quy định và báo cáo kết quả xử lý về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trước ngày 28/8/2025.

Rễ Bạch thược. Ảnh minh họa/Nguồn Intenet

Cục cũng đề nghị Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp thực hiện việc thu hồi để tiêu hủy toàn bộ lô dược liệu Bạch thược nêu trên, cung cấp hồ sơ của lô dược liệu Bạch thược (bao gồm: hồ sơ pháp lý, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của dược liệu), báo cáo kết quả về Sở Y tế TP Hà Nội theo quy định.