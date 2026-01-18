Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thực phẩm nên tránh với người bệnh ung thư phổi

Người bị ung thư phổi nên kiêng các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện và rượu bia vì chúng có thể làm tăng viêm, giảm hiệu quả điều trị.

Bình Nguyên

Đối với người bệnh ung thư phổi, dinh dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong mọi giai đoạn điều trị. Chế độ ăn cân đối giúp duy trì cân nặng, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, đồng thời giảm nguy cơ suy dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn không phù hợp có thể làm bệnh tiến triển xấu, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng và tăng tác dụng phụ từ điều trị. Việc nhận biết và hạn chế các thực phẩm không tốt sẽ giúp bệnh nhân ung thư phổi duy trì sức khỏe và chất lượng sống.

Người bị ung thư phổi nên hạn chế các loại thịt đỏ, chất béo bão hòa, đồ ăn cay. Ảnh minh họa/SKĐS

Ăn một chế độ ăn ít thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đường đã qua chế biến có thể giúp người bệnh ung thư phổi duy trì trọng lượng cơ thể và lượng đường trong máu khỏe mạnh. Cả hai đều quan trọng để ngăn ngừa và chống lại bệnh ung thư.

Tốt nhất nên kiêng đồ uống có cồn trong khi điều trị ung thư phổi. Đồ uống có cồn như rượu có thể dẫn đến mất nước, làm giảm hiệu quả của hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Người bệnh ung thư phổi không nên ăn đồ ăn cay, vì một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi là khó nuốt. Đồ ăn cay nên được loại bỏ ngay khỏi chế độ ăn uống vì nó dễ làm tăng cảm giác buồn nôn và viêm họng. Do đó, đồ ăn cay không phù hợp với cổ họng nhạy cảm của bệnh nhân ung thư phổi.

Các món nhiều dầu mỡ cũng dễ gây buồn nôn, nôn mửa, vốn là triệu chứng phổ biến khi bệnh nhân hóa trị hoặc xạ trị. Chúng cũng làm giảm khả năng hấp thu năng lượng và protein, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Do hệ miễn dịch suy yếu, bệnh nhân ung thư phổi dễ bị nhiễm trùng từ thực phẩm sống hoặc chưa tiệt trùng. Các thực phẩm như sushi, rau sống chưa rửa kỹ hay sữa chưa tiệt trùng là những món cần tránh.

4b9fef90-nguoi-bi-ung-thu-phoi-nen-kieng-an-gi-3-2408.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Việc loại bỏ các thực phẩm này giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ cơ thể và đảm bảo quá trình điều trị diễn ra an toàn. Đồng thời, bệnh nhân cũng cần ưu tiên thực phẩm nấu chín kỹ và vệ sinh tốt.

Bệnh nhân ung thư phổi cần hạn chế việc ăn hải sản như tôm, cua và cá vì các loại hải sản này có khả năng gây ho đàm hoặc dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh...

Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người trong giai đoạn ung thư phổi là khác nhau, chúng dựa trên kế hoạch điều trị và tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị như buồn nôn, nôn, chán ăn và thay đổi khẩu vị có thể gây khó khăn cho việc ăn uống. Vì thế tốt nhất luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm nào, vì thực phẩm có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Một chế độ ăn với nhiều rau, trái cây, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt... có thể giúp bệnh nhân nâng cao sức khỏe. Khi tình trạng sức khỏe được cải thiện, bệnh nhân có thể dung nạp tốt với việc điều trị, từ đó giúp nâng cao hiệu quả điều trị để chống lại bệnh ung thư.

#người bệnh ung thư phổi #nên kiêng gì #đồ cay nóng #thực phẩm chế biến sẵn #đồ sống

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhiễm khuẩn Listeria gia tăng tại châu Âu, nguy cơ từ thực phẩm chế biến sẵn

Tình trạng ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng liên quan đến vi khuẩn Listeria đang gia tăng ở châu Âu, nguy cơ từ thực phẩm chế biến sẵn.

Theo VTV, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 9/12 đã cảnh báo y tế về tình trạng nhiễm khuẩn Listeria.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng liên quan đến vi khuẩn Listeria đang gia tăng ở châu Âu, trong bối cảnh chế độ ăn thay đổi và dân số già hóa nhanh chóng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Top thực phẩm ảnh hưởng nội tiết tố nữ, cần hạn chế dùng

Không ít thực phẩm tưởng vô hại lại là “thủ phạm” gây mất cân bằng nội tiết tố nữ, ảnh hưởng đến sắc vóc, sinh lý và khả năng sinh sản ở phụ nữ.

Nội tiết tố nữ (đặc biệt là estrogen và progesterone) đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, duy trì làn da, cân bằng tâm trạng và hỗ trợ khả năng sinh sản. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính những thực phẩm quen thuộc hàng ngày có thể gây rối loạn nội tiết nếu sử dụng không hợp lý.

Khi nội tiết tố bị mất cân bằng, phụ nữ có thể gặp các triệu chứng như: Da nổi mụn, chu kỳ kinh nguyệt không đều, cảm xúc bất ổn, dễ mệt mỏi, thậm chí giảm khả năng thụ thai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vi khuẩn Listeria liên quan đến thực phẩm chế biến sẵn

Ít nhất 10 người ở Mỹ đã bị nhiễm bệnh trong một đợt bùng phát vi khuẩn Listeria liên quan đến các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn.

Theo VTV, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, giới chức liên bang, các bang và địa phương đang điều tra đợt bùng phát vi khuẩn Listeria liên quan đến thực phẩm do công ty Fresh & Ready Foods LLC ở San Fernando, bang California sản xuất. FDA xác nhận 10 người đã nhiễm bệnh ở các bang California và Nevada và đã phải nhập viện điều trị.

Cơ quan này cho biết sản phẩm đã được bán ở các bang Arizona, California, Nevada và Washington tại nhiều địa điểm, bao gồm những cửa hàng bán lẻ và điểm bán dịch vụ thực phẩm - trong đó có bệnh viện, khách sạn, cửa hàng tiện lợi, sân bay và các hãng hàng không.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới