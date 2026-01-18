Thực phẩm nên tránh với người bệnh ung thư phổi

Người bị ung thư phổi nên kiêng các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện và rượu bia vì chúng có thể làm tăng viêm, giảm hiệu quả điều trị.

Đối với người bệnh ung thư phổi, dinh dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong mọi giai đoạn điều trị. Chế độ ăn cân đối giúp duy trì cân nặng, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, đồng thời giảm nguy cơ suy dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn không phù hợp có thể làm bệnh tiến triển xấu, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng và tăng tác dụng phụ từ điều trị. Việc nhận biết và hạn chế các thực phẩm không tốt sẽ giúp bệnh nhân ung thư phổi duy trì sức khỏe và chất lượng sống.

Người bị ung thư phổi nên hạn chế các loại thịt đỏ, chất béo bão hòa, đồ ăn cay. Ảnh minh họa/SKĐS

Ăn một chế độ ăn ít thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đường đã qua chế biến có thể giúp người bệnh ung thư phổi duy trì trọng lượng cơ thể và lượng đường trong máu khỏe mạnh. Cả hai đều quan trọng để ngăn ngừa và chống lại bệnh ung thư.

Tốt nhất nên kiêng đồ uống có cồn trong khi điều trị ung thư phổi. Đồ uống có cồn như rượu có thể dẫn đến mất nước, làm giảm hiệu quả của hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Người bệnh ung thư phổi không nên ăn đồ ăn cay, vì một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi là khó nuốt. Đồ ăn cay nên được loại bỏ ngay khỏi chế độ ăn uống vì nó dễ làm tăng cảm giác buồn nôn và viêm họng. Do đó, đồ ăn cay không phù hợp với cổ họng nhạy cảm của bệnh nhân ung thư phổi.

Các món nhiều dầu mỡ cũng dễ gây buồn nôn, nôn mửa, vốn là triệu chứng phổ biến khi bệnh nhân hóa trị hoặc xạ trị. Chúng cũng làm giảm khả năng hấp thu năng lượng và protein, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Do hệ miễn dịch suy yếu, bệnh nhân ung thư phổi dễ bị nhiễm trùng từ thực phẩm sống hoặc chưa tiệt trùng. Các thực phẩm như sushi, rau sống chưa rửa kỹ hay sữa chưa tiệt trùng là những món cần tránh.

Ảnh minh họa/Internet

Việc loại bỏ các thực phẩm này giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ cơ thể và đảm bảo quá trình điều trị diễn ra an toàn. Đồng thời, bệnh nhân cũng cần ưu tiên thực phẩm nấu chín kỹ và vệ sinh tốt.

Bệnh nhân ung thư phổi cần hạn chế việc ăn hải sản như tôm, cua và cá vì các loại hải sản này có khả năng gây ho đàm hoặc dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh...

Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người trong giai đoạn ung thư phổi là khác nhau, chúng dựa trên kế hoạch điều trị và tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị như buồn nôn, nôn, chán ăn và thay đổi khẩu vị có thể gây khó khăn cho việc ăn uống. Vì thế tốt nhất luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm nào, vì thực phẩm có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Một chế độ ăn với nhiều rau, trái cây, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt... có thể giúp bệnh nhân nâng cao sức khỏe. Khi tình trạng sức khỏe được cải thiện, bệnh nhân có thể dung nạp tốt với việc điều trị, từ đó giúp nâng cao hiệu quả điều trị để chống lại bệnh ung thư.