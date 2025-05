Vi khuẩn Listeria liên quan đến thực phẩm chế biến sẵn

Theo VTV, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, giới chức liên bang, các bang và địa phương đang điều tra đợt bùng phát vi khuẩn Listeria liên quan đến thực phẩm do công ty Fresh & Ready Foods LLC ở San Fernando, bang California sản xuất. FDA xác nhận 10 người đã nhiễm bệnh ở các bang California và Nevada và đã phải nhập viện điều trị.

Cơ quan này cho biết sản phẩm đã được bán ở các bang Arizona, California, Nevada và Washington tại nhiều địa điểm, bao gồm những cửa hàng bán lẻ và điểm bán dịch vụ thực phẩm - trong đó có bệnh viện, khách sạn, cửa hàng tiện lợi, sân bay và các hãng hàng không.

Các triệu chứng của bệnh Listeria thường bắt đầu trong vòng hai tuần sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Những trường hợp nhẹ có thể bao gồm sốt, đau nhức cơ, buồn nôn, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy, trong khi các triệu chứng nghiêm trọng hơn sẽ gồm đau đầu, cứng cổ, lú lẫn, mất thăng bằng và co giật.

Giới chức liên bang Mỹ cho biết họ đã bắt đầu điều tra đợt bùng phát gần đây vào năm 2024, nhưng không có đủ bằng chứng để xác định nguồn lây nhiễm. Cuộc điều tra đã được mở lại vào tháng 4 năm nay, khi các nhà điều tra của FDA phát hiện ra rằng vi khuẩn Listeria trong các mẫu thu thập được từ Fresh & Ready Foods trùng khớp với chủng vi khuẩn từ đợt bùng phát.

Fresh & Ready Foods cho biết trong một thông cáo báo chí rằng công ty đã thực hiện các bước khắc phục ngay lập tức.

FDA phát hiện ra rằng 6 trong số 1 0 người bị bệnh đã phải nhập viện trước khi bị nhiễm vi khuẩn Listeria. FDA thông tin các mặt hàng do Fresh & Ready Foods sản xuất đã được phục vụ tại ít nhất ba cơ sở chăm sóc sức khỏe nơi bệnh nhân đã được điều trị trước đó.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thông tin các mẫu thử nghiệm từ bệnh nhân bị bệnh đã được thu thập từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024.

Fresh & Ready đã tự nguyện thu hồi một số sản phẩm nên sử dụng trước ngày 22/4 đến ngày 19/5 năm nay dưới các tên thương hiệu Fresh & Ready Foods, City Point Market Fresh Food to Go và Fresh Take Crave Away.