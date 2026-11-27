Hãng độ Nhật Bản AutoExe ra mắt gói độ KK-07 dành cho Mazda CX-90, tập trung vào thiết kế ngoại thất, hệ thống treo và khả năng vận hành duy trì sự êm ái hơn.
Hãng độ Nhật Bản AutoExe ra mắt gói độ KK-07 dành cho Mazda CX-90, tập trung vào thiết kế ngoại thất, hệ thống treo và khả năng vận hành duy trì sự êm ái hơn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/11/2026, Sư Tử có thể được chú ý nhờ một cơ hội xuất hiện bất ngờ, mở ra bước ngoặt đáng kể trong công việc, mối quan hệ.
Honda cho biết Integra Type S 2027 bán tại Nhật Bản có thông số kỹ thuật hoàn toàn giống phiên bản dành cho thị trường Mỹ, bao gồm cả cấu hình vô lăng bên trái.
Chung khung hình với nữ diễn viên Thái Lan Orm Kornnaphat tại một sự kiện mới đây, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Đa phần các gói độ widebody siêu xe thường mang vẻ ngoài hầm hố quá mức, nhưng gói nâng cấp mới Novitec dành cho Ferrari 12Cilindri lại nhã nhặn, tinh tế hơn.
Một hãng độ Nhật Bản vừa nâng cấp Toyota Land Cruiser FJ, giúp mẫu SUV cỡ nhỏ vuông vức này trở nên hầm hố hơn với mức giá tương đương Toyota RAV4 tiêu chuẩn.
Từ ốc bươu, ốc móng tay đến ốc hương, mỗi loại đều sở hữu giá trị dinh dưỡng riêng, góp phần làm phong phú thực đơn và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Mão có thể nhận tin vui từ một mối quan hệ cũ, mở ra cơ hội công việc và tài chính.
Tuấn Ngọc và Khánh Như xác nhận hẹn hò. Cặp đôi gây chú ý với ngoại hình nổi bật, học vấn tốt và thành tích thi sắc đẹp.
Mẫu SUV địa hình Nissan Terrano 2027 mới sử dụng khung gầm rời sẽ được sản xuất tại Trung Quốc với các tùy chọn động cơ xăng, diesel và hybrid sạc điện (PHEV).
Không chỉ có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, nữ diễn viên Lê Hạ Anh còn gây ấn tượng bởi nhan sắc thăng hạng cùng phong cách thời trang trưởng thành.
Hậu Hoàng cho biết cô mới phát hiện mắc bệnh máu trắng cách đây 2 ngày và vẫn chưa biết phải đối mặt với biến cố sức khỏe như thế nào.
Harley-Davidson ra mắt bộ sưu tập giới hạn Iron & Ink 2027 cho Street Glide và Road Glide, thuộc series những mẫu xe cho người đam mê Enthusiast Collection.
Mưa lớn kéo dài khiến lượng mưa tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trong 24 giờ đạt 398 mm, làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập sâu, nước chảy xiết.
Toyota Camry sẽ trở lại thị trường Nhật Bản sau 3 năm vắng bóng với hai phiên bản hybrid, giá từ 4,3 triệu yên (khoảng 700 triệu đồng), được nhập khẩu từ Mỹ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/11/2026, Cự Giải có cơ hội tháo gỡ hiểu lầm cũ khi một lời xin lỗi hoặc cuộc trò chuyện chân thành xuất hiện bất ngờ.
Top 5 Miss International 2026 quy tụ những người đẹp có sắc vóc nổi bật cùng thành tích đáng chú ý trong học tập, nghệ thuật.
Được tạo hình tại Trung tâm Thiết kế của hãng ở Nhật Bản, Honda Alpha hé lộ diện mạo ngoại thất khác biệt và khoang nội thất rộng rãi với cấu hình 5 chỗ ngồi.
Mẫu xe điện cỡ nhỏ Suzuki Ignis 2027 được trang bị pin LFP dung lượng 26 kWh, mô-tơ điện có công suất tối đa 90 mã lực và nội thất 4 chỗ ngồi nhỏ gọn.
Toyota Innova Cross 2027 mới được bổ sung hệ truyền động hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt, thiết kế ngoại thất tinh chỉnh và công nghệ nội thất nâng cấp.
Chiều 25/11, mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực các xã phường phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, kéo dài liên tục đến tận sáng ngày 26/11, khiến nhiều nơi ngập nước.