Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có quy định và trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội.

Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phát triển nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước xác định là quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống trị, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: VGP.



Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội; ban hành 22 Nghị quyết, 12 Chỉ thị, Quyết định, Công điện; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện phát triển nhà ở xã hội... Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Trong đó, cả nước phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội.

Lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn. Riêng trong 9 tháng của năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 50.000 căn, đạt 50,5%, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành hơn 89. 000 căn, đạt 89% kế hoạch năm.

Với mục tiêu về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tại hội nghị, các đại biểu thảo luận sôi nổi về quản lý nhà nước về phát triển nhà ở xã hội; vai trò của các địa phương, nhất là trong bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng; nhu cầu thực về nhà ở xã hội; nguồn lực, nguồn tín dụng dành cho nhà ở xã hội; chính sách ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội; giá bán, cho thuê nhà ở xã hội…

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm xác định tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, giao việc phát triển nhà ở xã hội; quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề nhà ở xã hội, đảm bảo chính xác, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Chính phủ xem xét ban hành. Trong đó, nghị quyết mới của Chính phủ về nhà ở xã hội phải mang tính đột phá, giải quyết được các vướng mắc về pháp lý trước đây chưa giải quyết được; quy định phát triển nhà ở xã hội có tính chất lâu dài, song có thể bổ sung theo tình hình thực tế, để trong 2 - 3 năm tới việc phát triển nhà ở xã hội đi vào ổn định.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có quy định và có trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Nghị quyết phải quy định rõ các thủ tục cho người mua, theo hướng tăng cường hậu kiểm, ứng dụng các cơ sở dữ liệu chung để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch cả nhà đầu tư, người mua nhà; mở rộng đối tượng tham gia hưởng chính sách nhà ở xã hội; phát triển nhà ở xã hội cả ở khu vực đô thị và nông thôn; trong một khu đô thị cần có nhiều phân khúc nhà khác nhau, trong đó có nhà ở xã hội, dùng chung hạ tầng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị quyết mới về nhà ở xã hội trong tháng 10/2025.