Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công

Thủ tướng vừa ký chỉ thị về việc phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo Bảo Khánh/Vietnamnet

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành đã tích cực tổng kiểm kê tài sản công.

Thông qua tổng kiểm kê đã góp phần giúp đơn vị rà soát lại hiện trạng sử dụng của từng tài sản, củng cố, cập nhật, bổ sung, hồ sơ quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản bảo đảm thống nhất giữa số liệu thực tế và sổ sách.

Nhiều tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán đã được đơn vị xác định giá trị để phục vụ công tác kiểm kê cũng như hạch toán, theo dõi tài sản của đơn vị; qua đó tăng cường công tác quản lý tài sản công.

Kết quả tổng kiểm kê là cơ sở quan trọng phục vụ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính công khai kết quả tổng kiểm kê tài sản công.

tai-chinh.jpg
Trung tâm hành chính công của tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập đơn vị hành chính. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước liên quan đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa, bảo trì tài sản để đồng bộ và có sự liên thông với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ đầu ra của quá trình đầu tư công.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính bám sát việc ban hành hệ thống chức danh, chức vụ của cơ quan, người có thẩm quyền để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công cho phù hợp.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng, quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định nhằm bảo đảm tài sản phục vụ yêu cầu công tác.

Về công tác tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công, Thủ tướng yêu cầu triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình lập dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công phải gắn với thực trạng tài sản công.

Việc này phải xuất phát từ sự cần thiết, trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt, phải thẩm định chặt chẽ ngay từ khi lập, giao dự toán ngân sách, phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công, kiểm soát chi và quyết toán ngân sách; chỉ đạo xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được theo đúng quy định của pháp luật.

Gắn trách nhiệm và có chế tài đối với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cụ thể, Bộ Tài chính phải kiểm tra việc thực hiện tổng kiểm kê tài sản công của một số bộ, ngành, địa phương; thông tin kết quả tổng kiểm kê tài sản công tới Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để tham khảo, làm cơ sở xác định đối tượng giám sát, thanh tra, kiểm toán chuyên đề việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan có chức năng của bộ, cơ quan trung ương, địa phương tự thực hiện việc kiểm tra công tác thực hiện tổng kiểm kê tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh trên cơ sở nguyên tắc, phạm vi, đối tượng tổng kiểm kê đã được phê duyệt chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm kê lại tài sản công thuộc phạm vi quản lý tại thời điểm 0h ngày 1/1/2026 theo mô hình tổ chức bộ máy mới; giao Bộ Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng.

Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền điều chuyển tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác hoặc sang các đơn vị lực lượng vũ trang mà không cần thực hiện báo cáo Bộ Tài chính.

Trong quá trình sáp nhập, hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã, cần bảo đảm quản lý đất đai và tài sản công một cách công khai, minh bạch và chuyên nghiệp, đặc biệt lưu ý các khu vực có tiềm năng phát triển lớn, nhằm tránh thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

