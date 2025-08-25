Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản công, Hạt trưởng kiểm lâm bị bắt

Ngày 25/8, ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh ( tỉnh Gia Lai) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh bị bắt vì đã có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 3, Điều 219 và khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Đặng Bá Quang cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo tại tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) bị điều tra do liên quan đến vụ việc năm 2021. Thời điểm đó, UBND tỉnh Bình Định có quyết định chuyển 25,62ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4. Đây là khu rừng nằm trên địa bàn xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, có trữ lượng gỗ quý lớn.

Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá khai thác 25,62ha rừng với mục đích phục vụ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4. Tuy nhiên, sau đấu giá, quá trình khai thác có nhiều sai phạm.

Sai phạm từ việc thay đổi hình thức khai thác cưa xẻ sang đào cây sống không được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận và xảy ra trước khi có ý kiến chính thức từ Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh

Ngày 12/10/2023, ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh ký xác nhận vào bảng kê lâm sản cho phép Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh khai thác chuyển giao cây bằng lăng còn nguyên gốc, có chiều dài hơn 10,5m, đường kính 127cm cho ông Lê Đình N.( Quy Nhơn, Bình Định). Thời gian vận chuyển từ 12-13/10/2023.

Tuy nhiên, đến ngày 13/10/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định (cũ), Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh mới tổ chức cuộc họp giải quyết đơn của Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh xin khai thác đào nguyên gốc những cây thuộc lô tài sản trúng đấu giá.

Đây mới chỉ là 1 trong nhiều sai phạm của ông Đặng Bá Quang trong thời gian tại vị do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Đó là việc Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá chỉ 3,8 tỷ đồng nhưng sau đó bán lại hợp đồng với giá hơn 26 tỷ đồng... Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật