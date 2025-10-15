Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX

Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Trước đó, ngày 14/10, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”. Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, Đại hội tổ chức trong 3 ngày, từ 14 đến 16/10/2025 tại Trung tâm hội nghị 25B, số 133 đường Quang Trung, phường Hạc Thành. Dự đại hội có 487 đại biểu chính thức và 250 đại biểu khách mời, là kỳ đại hội có số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay.