Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công tốt đẹp

Chiều 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo.

Thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Đảng bộ Chính phủ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trong 2 ngày (12-13/10/2025). Sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra và diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ Chính phủ - là Đảng bộ lớn, quan trọng trực thuộc Trung ương, là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập.

Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị với các nội dung trọng tâm như sau:

Về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm chú trọng và xác định rõ đây là nền tảng của niềm tin, là động lực của đổi mới, là nhân tố quyết định, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện của Đảng bộ Chính phủ với nhiệm vụ phát triển KTXH. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đảng ủy Chính phủ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, trong 2 năm 2024 - 2025, thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước, như thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; rà soát, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Mặc dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi và còn một số hạn chế, bất cập nhưng, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Chính phủ đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025.

Về góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có 51/51 đảng bộ trực thuộc đã có báo cáo bằng văn bản với trên 110.000 lượt ý kiến, trong đó đồng ý: 109 nghìn ý kiến; góp ý, bổ sung: trên 2.600 ý kiến.

Đại hội đã chia 15 Tổ thảo luận với 212 lượt ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện. Nhiều nội dung góp ý thể hiện sự nghiên cứu sâu sắc và tính chiến đấu cao, trực diện, khách quan, đi sâu phân tích, luận giải những nội hàm có tính căn cốt để giải quyết, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn.

Đại hội Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 với nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ trên cả lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển KTXH, trong đó có 6 nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển KTXH.