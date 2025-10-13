Những dấu ấn Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Chiều 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

NHỮNG DẤU ẤN TOÀN DIỆN

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về dấu ấn lớn nhất của kỳ Đại hội này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, đến giờ phút này, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công rất tốt đẹp và đã được tổ chức rất trọng thể, trang nghiêm trong không khí hân hân hoan, phấn khởi, lan tỏa cảm hứng.

"Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, mở đầu kỷ nguyên mới, góp phần tăng niềm tinh của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nỗ lực của Chính phủ. Đại hội đã rất thành công, hoàn thành rất xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ từ xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế xã hội, đến đảm bảo quốc phòng an ninh, rồi tăng cường đối ngoại,…".

"Trong một điều kiện khắc nghiệt, hết sức khó khăn, dịch bệnh không có tiền lệ mà tàn phá hết sức khủng khiếp. Thế rồi thiên tai cũng cực đoan khác thường. Thế giới thì cũng bất ổn khó lường. Tất cả những yếu tố trong điều kiện như vậy mà chúng ta vẫn tăng trưởng vẫn ổn định vĩ mô. Đây là thành tựu nổi bật nhất, đặc biệt nhất và điều này là thế giới đánh giá không phải chúng ta đánh giá", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nói và cho biết thêm, thành tựu đột phá thứ hai là chúng ta đã có thành công rất nhiều trong việc bảo vệ Nhân dân, giúp Nhân dân, phục vụ Nhân dân và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Có thể nói là trong dịch COVID-19 khốc liệt như vậy, chúng ta đã bảo vệ nhân dân an toàn. Mặc dù Việt Nam không phải là một quốc gia sản xuất được vaccine nhưng mà chúng ta đã tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân, và đứng thứ 5 thế giới. Nhờ việc tiêm vaccine và những nỗ lực khác, chúng ta đã giảm thiệt hại về người trong đại dịch bằng 1/3 so với mức trung bình của thế giới. Đây là một kỳ tích rất lớn.

Chúng ta đã rất thành công trong việc cứu dân trong bão lũ, trong thiên tai. Chúng ta đã hoàn thành cái việc xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa nhà dột nhà nát. Dành lượng ngân sách rất lớn, hơn 1,1 triệu tỷ để chi cho an sinh xã hội, bằng 17% chi ngân sách. Và đã nâng thu nhập tính trên đầu người từ hơn 3.000 USD lên đến 5.000 USD từ đầu nhiệm kỳ đến giờ. Đây là kết quả rất lớn.

Kết quả thứ ba mà Đại hội đánh giá rất cao, là thành công chung của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, đó là cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền. Cuộc cách mạng này là bước chuẩn bị để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với bộ máy tinh gọn, với không gian phát triển mới, với đội ngũ được chọn lọc và trong cuộc cách mạng này thì Chính phủ đã đóng góp rất lớn, đóng góp rất quan trọng và hết sức vất vả.

"Một việc nữa tôi thấy ấn tượng trong những thành công của xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường ngoại giao, chúng ta có rất nhiều các chỉ số được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Đây là thế giới nhìn chúng ta chứ không phải chúng ta tự nhìn chính mình", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.

Về quy mô nền kinh tế, chúng ta đã tăng từ thứ 37 lên thứ 32, từ 346 tỷ USD lên đến 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN.

Về chỉ số hạnh phúc chúng ta tăng 37 bậc, từ thứ 83 đầu nhiệm kỳ đến thứ 46 cuối nhiệm kỳ. Về chỉ số phát triển con người chúng ta đã tăng 22 bậc. Có thể nói những tăng trưởng, chúng ta phấn đấu cho hạnh phúc của con người đã tăng 22 bậc.

Về chỉ số đổi mới sáng tạo, chúng ta được xếp hạng vào cuối nhiệm kỳ là 44/139 quốc gia và xếp thứ 3 trong ASEAN.

Về chỉ số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al), chúng ta xếp thứ 6/40 quốc gia. Về quy mô thương mại, Việt Nam thuộc 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới với gần 850 tỷ USD xuất nhập khẩu một năm...

XÁC ĐỊNH RÕ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ ĐỘT PHÁ

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, một điểm nhấn nữa là Đại hội đã thông qua nghị quyết, trong đó xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, những giải pháp, đột phá.

Thứ nhất, phương hướng rất rõ ràng, rành mạch; mục tiêu có khát vọng vươn lên rất mạnh mẽ, với mục tiêu tăng trưởng 10% và GDP trên đầu người hơn 8.000 USD vào cuối nhiệm kỳ, đây là một thách thức rất lớn của Chính phủ. Các chỉ tiêu rất tham vọng, các giải pháp toàn diện, rõ ràng và nhìn vào chương trình hành động, chúng ta thấy rõ con đường phải làm, những việc phải làm và có thể hình dung được đất nước ta cuối nhiệm kỳ, khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, sẽ có diện mạo, vị thế và tầm vóc của một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và có tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người trên 8.000 USD.

Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế này. Đây là những việc phải làm, phải khắc phục cho bằng được. Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thách thức diễn ra trong nhiều năm như ngập lụt ở các đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn và thực tế mấy ngày hôm nay còn đặt ra câu chuyện đê điều ở phía Bắc.

Bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đặt ra mục tiêu rất cao: Tăng trưởng cao, thu nhập cao, nhiều dự án phải làm. Sự chuẩn bị cũng đã rất đầy đủ. Nghị quyết của Đại hội, của Chính phủ cũng đã bám sát tinh thần dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các giải pháp đột phá, tư duy mới, chủ trương mới, phong cách làm việc mới cũng đã được đề cập. Hành trang chúng ta mang vào nhiệm kỳ tới là quyết tâm rất cao, khát vọng phát triển, một tư duy đổi mới từ tư duy pháp luật, tư duy huy động vốn, đến những nhiệm vụ cần làm đều đã rất rõ ràng.

Vấn đề bây giờ như Tổng Bí thư đã lưu ý là phải tập trung vào tổ chức bộ máy và con người. Đảng ủy Chính phủ phải xây dựng được đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên, vừa chuyên nghiệp, vừa tận tâm tận lực, dám nghĩ dám làm, vừa bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm.