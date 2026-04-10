Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát

"Không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao và đánh đổi sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả rất lớn", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Sáng 10/4, Quốc hội khoá XVI tiếp tục thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030…

THÁO GỠ DỨT ĐIỂM CÁC VƯỚNG MẮC

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu nhiệm kỳ này là tăng trưởng hai con số. Dù thách thức rất lớn nhưng với quyết tâm cao, có sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chúng ta có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Ảnh: Phạm Thắng.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã xác định rõ kế hoạch năm 2026, các chỉ tiêu của năm và cho cả giai đoạn 5 năm, cùng các nhóm mục tiêu cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực. Ví dụ, mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 đã được phân bổ cụ thể từng ngành: công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; đồng thời giao chỉ tiêu cho từng địa phương. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh yếu tố then chốt là thể chế.

"Thể chế giống như con đường tạo hành lang thông thoáng cho 'cỗ xe' kinh tế Việt Nam phát triển. Nếu thể chế hoàn thiện đồng bộ, như con đường được nâng cao chất lượng, thì với 'cỗ xe' hiện có, chúng ta vẫn có thể đạt tốc độ cao hơn", Người đứng đầu Chính phủ nói và cho biết Chính phủ đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng về thể chế cần xử lý dứt điểm trong năm 2026, cụ thể: Tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam; xây dựng chiến lược pháp luật trong giai đoạn mới; xử lý các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Thủ tướng khẳng định ngay trong quý II/2026, Chính phủ sẽ phối hợp để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về quy định, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đối với các địa phương, để đạt tăng trưởng hai con số, vai trò kiến tạo phát triển của cấp xã, phường, đặc khu là then chốt. Vì vậy, năm 2026 được xác định là năm hướng về cơ sở, với trọng tâm là củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với quy hoạch. Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch trong hệ thống, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý II/2026. Cùng thời hạn, việc rà soát, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cũng phải hoàn thiện.

Liên quan đến các dự án còn vướng mắc, theo Thủ tướng, Chính phủ đã khẩn trương triển khai xử lý.

"Với những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình tại đợt họp thứ hai của kỳ họp này, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 170 về xử lý các dự án tồn đọng về đất đai. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành phương án xử lý dứt điểm ngay trong quý II", người đứng đầu Chính phủ cho hay.

Về trách nhiệm địa phương, Trung ương yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên địa bàn. Sau khi các khó khăn thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng đã được xử lý, địa phương phải tổ chức triển khai dứt điểm, chịu trách nhiệm rõ ràng.

Đối với các dự án năng lượng tái tạo, theo Thủ tướng, Bộ Công Thương đang chỉ đạo và sẽ phối hợp với các doanh nghiệp liên quan, như Tập đoàn Điện lực, để xử lý trong phạm vi thẩm quyền, tháo gỡ vướng mắc, đưa các dự án vào vận hành bình thường.

Tập trung vào nội dung nhiều đại biểu quan tâm là cơ chế đặc thù cho các địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng ví mỗi địa phương giống như "mỗi người cần một cỡ áo khác nhau". Hệ thống pháp luật không thể có một quy định phù hợp cho tất cả, mà cần có các khung chính sách linh hoạt. Chính vì vậy, Chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm nay là rà soát, đánh giá lại cơ chế, chính sách đặc thù; những gì đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Một nhiệm vụ khác là phải gắn hoàn thiện thể chế với cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh và nâng cao chất lượng thực thi. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành tổng rà soát các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, kiên quyết cắt giảm cả về thời gian, chi phí tuân thủ cũng như số lượng điều kiện, thủ tục. Các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực được giao trực tiếp làm việc với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành để trình Chính phủ phương án cắt giảm trước ngày 15/4.

"Đây là giải pháp có thể triển khai ngay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CÁC GIẢI PHÁP

Thủ tướng nhấn mạnh đến đột phá hạ tầng. Theo ông, các dự án trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, sân bay, cảng biển và năng lượng sẽ tiếp tục được triển khai, đẩy mạnh đầu tư. Ngoài ra, tới đây, quy hoạch điện VIII sẽ được nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với bối cảnh mới của khu vực và thế giới.

Ảnh: Phạm Thắng.

Trước những góp ý của đại biểu về việc cần có phương án dự trữ năng lượng, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã đề xuất phương án xây dựng dự trữ quốc gia đối với một số mặt hàng thiết yếu, không chỉ riêng xăng dầu. Song song đó, phải tiếp tục phát triển các nhà máy điện và nguồn điện nền, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới nhằm bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, đồng thời phát triển hài hòa với năng lượng tái tạo.

Về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Thủ tướng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các viện, trường và doanh nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ. Vấn đề lớn tiếp theo là nguồn lực và phân bổ nguồn lực.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu về nguồn lực là rất lớn, đòi hỏi xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng để khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư, huy động nguồn lực và vốn từ nước ngoài. Nhấn mạnh phía trước có nhiều thách thức, mục tiêu tăng trưởng cao nhưng người đứng đầu Chính phủ kiên định việc phát triển phải gắn với ổn định vĩ mô.

"Nền kinh tế giống như một ngôi nhà, muốn phát triển cao hơn thì nền móng phải vững chắc. Tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát cân đối lớn của nền kinh tế. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao và đánh đổi sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả rất lớn", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.