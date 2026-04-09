Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Thủ tướng nhấn mạnh, những tháng còn lại năm 2026 là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng.

Chiều 9/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

HOÀN THÀNH SỚM MỤC TIÊU XOÁ NHÀ TẠM, DỘT NÁT

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển mạnh với nhiều công trình quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa cao; tập trung những dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không, hạ tầng số…

Hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334 nghìn căn và xây dựng hơn 102 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Cùng đó, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thuế, hóa đơn điện tử được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều đổi mới. Những chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, một số hạn chế còn tồn tại như: Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro. Một số thủ tục hành chính rườm rà; dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền, năng lực đội ngũ cán bộ ở một số cấp cơ sở còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số nơi chưa được bố trí, sử dụng, khai thác hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm... diễn biến phức tạp.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT

Chính phủ đặt ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần chú trọng thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2026.

Trước hết cần thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng, nhất là công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP HCM, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau.

Cùng đó, phát triển toàn diện, đồng bộ những lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Từ năm 2026, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; phấn đấu 100% bệnh viện công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy.

Mặt khác, tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Triệt để tiết kiệm điện, năng lượng; bảo đảm ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu, nhất là thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ...

Tăng cường quản lý cung - cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để tình trạng găm hàng, đội giá; siết chặt quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ người tiêu dùng; quyết liệt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Chính phủ cũng đề ra những nhiệm vụ khác như: Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, những mô hình kinh tế mới; tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển".

Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả cấp học; thu hút, trọng dụng nhân tài. Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính chủ động, tự chủ của địa phương.

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ có giải pháp đồng bộ xử lý tội phạm mạng, thực phẩm giả. Ảnh: Media Quốc hội.

XỬ LÝ TẬN GỐC TỘI PHẠM MẠNG, THỰC PHẨM GIẢ

Trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 244/2025/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, cần tập trung theo dõi sát thị trường năng lượng và chính sách thuế, thương mại quốc tế; kịp thời đánh giá tác động, xây dựng kịch bản điều hành phù hợp, nâng cao năng lực dự báo và phản ứng chính sách.

Cùng đó, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả.

Đặc biệt, chú trọng cải cách quy trình đầu tư, cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, theo hướng rút ngắn thời gian, tăng tính đồng bộ, tránh dàn trải, kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, nhiều ý kiến phản ánh tội phạm trên không gian mạng, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục gia tăng, diễn biến tinh vi; tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng và bất cập trong quản lý khám, chữa bệnh tư nhân gây bức xúc, ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin xã hội.

Đề nghị Chính phủ có giải pháp đồng bộ, xử lý tận gốc những yếu tố phát sinh, bảo đảm kỷ cương pháp luật và an toàn xã hội; đồng thời quan tâm hơn vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Chỉ rõ thực tế tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển còn khá chậm, Ủy ban Kinh tế Tài chính cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương sớm triển khai phân bổ kinh phí theo đúng quy định.

Đối với kiến nghị của Chính phủ về xử lý một số nhiệm vụ chi phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2026, đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế Tài chính nhất trí với kiến nghị của Chính phủ về phương án xử lý kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 còn dư; phương án xử lý kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy năm 2025.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, bảo đảm về tính chính xác của số liệu, về nội dung đề xuất, chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan phân bổ, giao dự toán, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.