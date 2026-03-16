TPHCM: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99%

Tính đến 22 giờ ngày 15/3/2026, Ủy ban bầu cử TPHCM đã chính thức công bố báo cáo sơ bộ về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thành phố.

Theo số liệu cập nhật, toàn Thành phố ghi nhận tổng cộng 9.516.127 cử tri. Trong ngày hội toàn dân này, đã có 9.421.168 cử tri trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, đưa tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt mức 99%. Toàn bộ 168 địa phương trên địa bàn Thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bầu vượt ngưỡng 95%. Đặc biệt, có 38 xã, phường ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tuyệt đối 100% và không có bất kỳ khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ đi bầu dưới 50%.

Ngay sau thời điểm 22 giờ, các Tổ bầu cử đã tiến hành đóng hòm phiếu và tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu theo đúng quy định pháp luật. Quy trình thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng cùng các phiếu bầu do cử tri viết hỏng đã được thực hiện khẩn trương dưới sự giám sát chặt chẽ. Hiện tại, các Tổ trưởng Tổ bầu cử đã bắt đầu mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để tiến hành công tác kiểm phiếu, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của kết quả bầu cử.

Cử tri đánh giá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tính dân chủ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Ngày bầu cử thực sự đã trở thành ngày hội lớn, thể hiện niềm tin của nhân dân vào các đại biểu ứng cử.

Sự thành công của ngày bầu cử còn ghi nhận những yếu tố thuận lợi về hạ tầng và thời tiết. Trong suốt ngày 15 tháng 3 năm 2026, thời tiết tại TPHCM rất thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển của cử tri. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định tuyệt đối trên toàn địa bàn. Các tuyến giao thông trọng yếu luôn thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đồng thời, hệ thống thông tin liên lạc bao gồm Metronet, điện thoại và internet phục vụ báo cáo bầu cử luôn duy trì ổn định, đảm bảo dòng chảy thông tin không bị gián đoạn.

Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ và đáp ứng tốt cho cả công tác tổ chức lẫn quy trình kiểm phiếu sau đó. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TPHCM đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các mục tiêu đề ra về tiến độ, an toàn và đúng pháp luật.