"Hai ứng cử viên có cùng số phiếu, ai sẽ trúng cử?"

Trường hợp nhiều người trúng cử có số phiếu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định thì người trúng cử là người nhiều tuổi hơn.
Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hà Nội tổ chức bầu cử an toàn, hiệu quả, tính đến 15h ngày 15/3 có gần 90% cử tri đi bỏ phiếu,phản ánh sự quan tâm của nhân dân đối với quyền công dân
Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100%, không khí Ngày hội non sông diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự trên phạm vi cả nước.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, đến 15h ngày 15/3, toàn tỉnh có hơn 2,33 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 90,57%; nhiều khu vực bỏ phiếu đã đạt 100%.
Do làm tốt công tác tuyên truyền, sáng 15/3, 100% cử tri là đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Tính đến 14h15' ngày 15/3 đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, qua đó tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử.
Theo số liệu tổng hợp, Hà Tĩnh đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 91,64% cử tri tham gia bỏ phiếu.
Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước.
Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Đại Mỗ.
Nhiều cử tri là đồng bào Ê Đê phấn khởi, tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.
Bà Tạ Thị Yên cho biết, nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận số lượng cử tri đi bỏ phiếu đông ngay từ sớm.
Sáng nay 15/3, cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Với tâm thế phấn khởi và kỳ vọng vào cuộc bầu cử, lãnh đạo MTTQ Việt Nam cùng các cử tri đã có mặt từ sáng sớm thực hiện quyền, trách nhiệm của công dân.
“Sau bầu cử, dự kiến ngày 23/3 sẽ tiến hành họp báo quốc tế để công bố kết quả bầu cử”, ông Nguyễn Đắc Vinh thông tin.
Khi nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được thực thi một cách nhất quán, người dân càng tin tưởng hơn một nền quản trị minh bạch và liêm chính.
Ngày 15/3, hơn 78 triệu cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu tại hơn 72000 khu vực để bầu 500 ĐBQH khóa XVI và 75.163 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Đây là điểm bầu cử duy nhất ở Gia Lai được tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày do nằm biệt lập giữa rừng.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.