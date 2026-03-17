Quốc hội, MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ xây dựng pháp luật và giám sát

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tăng cường phối hợp theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ đơn thuần là sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, mà còn góp phần tạo dựng cơ chế để Nhân dân tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, năm 2025, hai cơ quan đã phối hợp rất hiệu quả, triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng, đạt được nhiều kết quả nhất là việc tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng; là năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, do đó đòi hỏi công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Quốc hội với Nhân dân.

MTTQ Việt Nam tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại xã hội, diễn đàn nghe dân nói, bảo đảm để các chính sách được ban hành ngày càng sát thực tiễn, khả thi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ tư duy đánh giá từ mục tiêu xây dựng “pháp luật tốt trên văn bản” sang mục tiêu cao nhất “pháp luật tốt trong cuộc sống”, phát huy vai trò của mình trong tập hợp trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung.

Tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tốt vai trò đại diện, tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tăng cường phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật, các chủ trương, chính sách lớn của đất nước. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân; trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; tiếp tục nghiên cứu tham mưu đưa vào luật, nghị quyết các quy định phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Hai cơ quan nghiên cứu xây dựng cơ chế quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu phản hồi ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Tiếp tục nắm bắt hiệu quả hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hai cơ quan đã phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nổi bật là việc phối hợp sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung các luật như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; các nghị quyết quan trọng về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp lần này dự kiến được tổ chức theo hai đợt, tổng thời gian làm việc của khoảng hai tuần. Trong đó, tuần đầu tiên tập trung vào công tác nhân sự và xem xét, thông qua một số dự án luật; sau đó nghỉ khoảng 8 ngày trước khi tiếp tục tuần làm việc thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo thông lệ, kỳ họp thứ nhất của mỗi nhiệm kỳ chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự. Tuy nhiên, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thêm một số dự án luật và nghị quyết quan trọng nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và điều hành ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Những báo cáo tổng hợp của Mặt trận là nguồn thông tin quan trọng để Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội theo dõi, giám sát và làm cơ sở xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí với các ý kiến cho rằng, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cần tiếp tục được thực hiện hiệu quả hơn. Bên cạnh các kênh báo cáo bằng văn bản truyền thống, cần đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng trực tuyến, hệ thống điện tử để cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời. Đối với hệ thống tiếp nhận thông tin trực tuyến mới được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá để người dân biết và sử dụng rộng rãi, qua đó phát huy hiệu quả trong việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thêm, việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo tại kỳ bầu cử lần này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bầu cử. Nhờ đổi mới tư duy và phương thức làm luật, trong năm 2025 Quốc hội đã thông qua số lượng luật nhiều nhất từ trước đến nay.

Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong năm 2026 hai cơ quan cần tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp chặt chẽ, trọng tâm là tăng cường công tác xây dựng pháp luật và nâng cao hiệu quả giám sát.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 197 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các cơ chế, chính sách liên quan. Đồng thời, cần phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng và thẩm tra dự án luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ chỉ đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường mời đại diện các Hội đồng tư vấn tham gia đóng góp ý kiến, nhằm nâng cao chất lượng lập pháp.

Đối với hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần đổi mới phương thức thực hiện. Bên cạnh các đoàn giám sát trực tiếp tại địa phương, có thể tăng cường giám sát thông qua hệ thống trực tuyến, hồ sơ, báo cáo và các nguồn thông tin tổng hợp, qua đó giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 là năm quan trọng để tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới đạt mức tăng trưởng cao. Do đó, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp tìm mọi cái giải pháp để đề xuất hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường cái công tác đối ngoại, đồng thời tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc triển khai các chủ trương, chính sách cần được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế để các nghị quyết, luật được triển khai hiệu quả tới Hội đồng nhân dân các cấp, trong khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy vai trò hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt tại các khu dân cư, nhằm tăng cường tuyên truyền, giám sát và nắm bắt sát tình hình Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giám sát từ cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến của Nhân dân chính là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.