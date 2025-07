Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Từ 23 đến 28/6, nhiều Công an tỉnh, thành phố đã tổ chức các lễ công bố, thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ngày 28/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.