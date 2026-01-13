Phát triển nhà ở xã hội cho thuê mang tính căn cơ và lâu dài

Xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Sáng 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, những kết quả trên không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, bản chất ưu việt của chế độ ta; góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, công bằng.

Theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động. Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Đồng thời, xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Lưu ý phiên họp này có tính chất quan trọng để thống nhất tư duy, bàn cách làm và giải pháp triển khai phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, phù hợp với tình hình thực tiễn đang đặt ra, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại các phiên họp trước, nhất là tình hình nhà ở và thị trường bất động sản; tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản; đồng thời đề xuất về chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, nhất là các tỉnh, thành có các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu vực tập trung đông lao động.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm đúng vai, đúng việc, đúng thẩm quyền, nhất là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết; đưa các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, vào "luồng xanh", "luồng ưu tiên" khi làm thủ tục; xem xét trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức triển khai phát triển nhà ở xã hội…