Giải trí

Thu Phương thay đổi ra sao kể từ khi đi hát?

Sự nghiệp, hôn nhân của ca sĩ Thu Phương luôn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ca sĩ Thu Phương và ông bầu Dũng Taylor vướng tin đồn ly hôn. Nhanh chóng, Dũng Taylor lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Vietnamnet.
Trước khi đến với Dũng Taylor, Thu Phương từng có cuộc hôn nhân với Huy MC và hai con riêng. Ảnh: FB Thu Phương.
Theo Znews, năm 1986, khi 14 tuổi, Thu Phương trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia đào tạo trung cấp thanh nhạc trường Quốc gia âm nhạc Việt Nam. Năm 1990, Thu Phương được vào biên chế của Nhà hát Tuổi Trẻ. Ảnh: Znews.
Từ năm 16 tuổi, Thu Phương gắn bó với ban nhạc Tây Hồ. Ảnh: Znews.
Theo Công An Nhân Dân, tên tuổi của Thu Phương thực sự tỏa sáng khi thể hiện các ca khúc do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác như Dòng sông lơ đãng, Không còn mùa thu, Đêm nằm mơ phố, Hoa có vàng nơi ấy. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2003, Thu Phương sang Mỹ định cư và tiếp tục ca hát. Ảnh: FB Thu Phương.
Nữ ca sĩ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió năm 2023 và 2024. Ảnh: FB Thu Phương.
Theo Tiền Phong, sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, Thu Phương quyết định về một công ty giải trí. Ảnh: FB Thu Phương.
“Nhiều năm qua tôi hoạt động độc lập, đây là lúc tôi chọn cách nhẹ nhàng hơn để duy trì công việc”, nữ ca sĩ cho biết. Ảnh: FB Thu Phương.
Ở tuổi 53, từng 4 lần sinh nở, Thu Phương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Hiện tại, nữ ca sĩ có sự đầu tư lớn cho phong cách thời trang. Ảnh: FB Thu Phương.
