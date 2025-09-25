Thủ môn CLB Thanh Hóa tung ảnh cưới 'nét căng' cùng 'chị đẹp'

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của thủ môn CLB Thanh Hóa vừa tung loạt ảnh cưới lãng mạn bên vợ sắp cưới Nguyễn Ngọc Ánh - một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp.
Trận Alesia năm 52 TCN là một trong những trận đánh quyết định lịch sử La Mã cổ, nơi tài năng quân sự của Julius Caesar được thể hiện rực rỡ trước người Gaul.
Sóng biển phát sáng tại Việt Nam tạo nên khung cảnh kỳ ảo hiếm gặp, ánh sáng xanh lan tỏa giữa màn đêm khiến du khách tò mò, giới khoa học say mê tìm hiểu.
Con trai cả của cặp đôi nghệ sĩ Thanh Thuý – Đức Thịnh đang trở thành tâm điểm chú ý với ngoại hình điển trai chuẩn “soái Tây” ở tuổi 16.
Nguyễn Hữu Kiều Oanh là nữ cosplayer đình đám, mới đây đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi khoe loạt ảnh diện bikini vàng rực bên bãi biển.
Cơn bão Ragasa với sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 40 m/s đã đổ bộ vào đảo Hailing ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Đền Ta Prohm ở Campuchia là một trong những điểm đến nổi bật của quần thể Angkor, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ với thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện kỳ diệu.
Theo nghiên cứu mới, GW190521 có thể là tín hiệu đến từ một vũ trụ song song, truyền tới Trái đất thông qua một lỗ sâu.
Mitsubishi giới thiệu phiên bản mới của Xpander AT Premium 2025 với hàng loạt nâng cấp tại thị trường Việt Nam, xe có giá bán niêm yết từ 659 triệu đồng.
Sau một năm vắng bóng, MC Minh Nghi chính thức tái xuất Esports, mang thần thái rạng rỡ và sức hút bùng nổ khiến cộng đồng hâm mộ nức lòng.
Ba con giáp này được dự báo tài lộc bùng nổ, quý nhân xuất hiện, dựng nền móng vững chắc cho cả ba thế hệ trong 5 năm tới.
Việt Nam nằm trong tâm bão của khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi nhiều trận bão lịch sử đã đổ bộ, gây nên những hậu quả nặng nề về người và tài sản.
Những chiếc bánh trung thu mini được tạo hình trái cây, rau củ hay động vật được nhiều khách hàng yêu thích, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ.
Chỉ cần thay đổi vị trí đặt router, bạn có thể cải thiện đáng kể tốc độ truy cập Internet và trải nghiệm Wi-Fi mượt mà hơn trong ngôi nhà của mình.
Các nhà khảo cổ học phát hiện trẻ em Maya 7 tuổi có "ngọc răng" màu xanh ngọc bích. Đây là bằng chứng cho thấy trẻ em cũng khảm răng như người lớn.
Trong một chuyến đi câu, cần thủ người Na Uy Marcus Rostad câu được một con cá ngừ dài tới 2,4m và nặng 280 kg.
Consumer Reports cáo buộc Microsoft “đạo đức giả” khi ngừng hỗ trợ Windows 10 từ 14/10/2025, khiến hàng trăm triệu máy tính có nguy cơ bị bỏ rơi.
Đón sinh nhật tuổi 24, Xuân Ca rạng ngời trong bữa tiệc sinh nhật bên cạnh những người bạn thân thiết là nhiều Tiktoker đình đám.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/9, Song Tử cần theo sát thông tin, tránh bị tiểu nhân lừa đảo. Bạch Dương khá thuận lợi, đừng quên ơn người giúp mình.
Trong khi các đại gia Việt đang chờ bàn giao siêu xe đắt tiền Ferrari 12Cilindri thì hãng độ Mansory đã trình làng 1 tác phẩm mang tên gọi Mansory Equestre 855.
Vương triều thứ 18 là triều đại tồn tại lâu nhất của Ai Cập cổ đại. Triều đại này kéo dài gần 300 năm.