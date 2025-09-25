Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thủ môn CLB Thanh Hóa tung ảnh cưới 'nét căng' cùng 'chị đẹp'

Cộng đồng trẻ

Thủ môn CLB Thanh Hóa tung ảnh cưới 'nét căng' cùng 'chị đẹp'

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của thủ môn CLB Thanh Hóa vừa tung loạt ảnh cưới lãng mạn bên vợ sắp cưới Nguyễn Ngọc Ánh - một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp.

Thiên Anh
Mới đây, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng chính thức hé lộ bộ ảnh cưới cực ngọt ngào bên vợ tương lai Nguyễn Ngọc Ánh, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hơn anh 1 tuổi.
Mới đây, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng chính thức hé lộ bộ ảnh cưới cực ngọt ngào bên vợ tương lai Nguyễn Ngọc Ánh, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hơn anh 1 tuổi.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, chú rể Trịnh Xuân Hoàng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong vest đen - trắng. Sánh đôi cùng anh là cô dâu Ngọc Ánh, rạng rỡ trong chiếc váy cưới bồng bềnh, khoe nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, chú rể Trịnh Xuân Hoàng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong vest đen - trắng. Sánh đôi cùng anh là cô dâu Ngọc Ánh, rạng rỡ trong chiếc váy cưới bồng bềnh, khoe nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.
Cả hai nắm tay nhau rạng rỡ bước đi trong khung cảnh lãng mạn, còn có những khoảnh khắc cùng nhau tạo dáng bên quả bóng đá - biểu tượng sự nghiệp của chàng thủ môn xứ Thanh.
Cả hai nắm tay nhau rạng rỡ bước đi trong khung cảnh lãng mạn, còn có những khoảnh khắc cùng nhau tạo dáng bên quả bóng đá - biểu tượng sự nghiệp của chàng thủ môn xứ Thanh.
Nguyễn Ngọc Ánh hiện đang là tiếp viên hàng không, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh và phong thái tự tin.
Nguyễn Ngọc Ánh hiện đang là tiếp viên hàng không, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh và phong thái tự tin.
Ngọc Ánh cùng Trịnh Xuân Hoàng đã hẹn hò được 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cặp đôi được khen "trai tài - gái sắc", xứng đôi vừa lứa, toát lên sự hạnh phúc ngập tràn trong từng khung hình cưới.
Ngọc Ánh cùng Trịnh Xuân Hoàng đã hẹn hò được 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cặp đôi được khen "trai tài - gái sắc", xứng đôi vừa lứa, toát lên sự hạnh phúc ngập tràn trong từng khung hình cưới.
Về sự nghiệp sân cỏ, Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000) trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa, từng được triệu tập lên các cấp độ U19, U23 và đội tuyển Việt Nam.
Về sự nghiệp sân cỏ, Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000) trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa, từng được triệu tập lên các cấp độ U19, U23 và đội tuyển Việt Nam.
Xuân Hoàng nổi bật nhờ chiều cao 1m83, phản xạ nhanh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.
Xuân Hoàng nổi bật nhờ chiều cao 1m83, phản xạ nhanh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.
Tại V.League, Xuân Hoàng đang khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa, là thủ môn trẻ giàu tiềm năng, được kỳ vọng trở thành lớp kế cận của đàn anh Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng.
Tại V.League, Xuân Hoàng đang khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa, là thủ môn trẻ giàu tiềm năng, được kỳ vọng trở thành lớp kế cận của đàn anh Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng.
Với loạt ảnh cưới lãng mạn vừa tung ra, cặp đôi nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời chúc từ người hâm mộ.
Với loạt ảnh cưới lãng mạn vừa tung ra, cặp đôi nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời chúc từ người hâm mộ.
Ngày trọng đại của Trịnh Xuân Hoàng và Nguyễn Ngọc Ánh hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới linh đình thu hút sự quan tâm đông đảo của fan bóng đá Việt. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Ngày trọng đại của Trịnh Xuân Hoàng và Nguyễn Ngọc Ánh hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới linh đình thu hút sự quan tâm đông đảo của fan bóng đá Việt. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Thủ môn Thanh Hóa #Trịnh Xuân Hoàng #ảnh cưới #Nguyễn Ngọc Ánh #CLB Thanh Hóa #đám cưới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT