Thu hồi sản phẩm gạo hiệu Ben’s Original tại Mỹ do phát hiện lẫn sỏi nhỏ

Một thương hiệu gạo phổ biến đã bị thu hồi trên toàn quốc ở Mỹ sau khi có báo cáo rằng sản phẩm có thể có những hạt sỏi nhỏ.

Việc thu hồi này ảnh hưởng đến một số lô sản phẩm gạo Ben’s Original Long Grain White, Whole Grain Brown và Long Grain & Wild Ready Rice. Các sản phẩm này được bán tại một số nhà bán lẻ, bao gồm Target, HEB và Amazon.

Thông báo thu hồi nêu rõ, những hạt này có nguồn gốc từ cánh đồng lúa, nếu tiêu thụ phải, có thể gây nguy cơ tổn thương đường miệng hoặc đường tiêu hóa.

“Đây là vấn đề riêng biệt chỉ xảy ra với những lô hàng này, không có sản phẩm Ben’s Original™ nào khác bị ảnh hưởng”, Ben’s cho biết trong thông báo thu hồi. “Theo cam kết về tính minh bạch và uy tín, chúng tôi đang thực hiện hành động để loại bỏ các sản phẩm bị ảnh hưởng khỏi các cửa hàng nơi chúng được gửi đến và thông báo cho người tiêu dùng”.

Mã lô và hạn sử dụng bên dưới có thể được tìm thấy ở niêm phong dưới cùng của mặt sau bao bì.

Danh sách các lô gạo bị thu hồi theo Dữ liệu từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ/Ảnh chụp màn hình

Dữ liệu từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết có thể có nhiều nhà bán lẻ bị ảnh hưởng hơn vì những người khác có thể đã mua các sản phẩm này do Associated Grocers, C&S và Dot Foods phân phối trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm nay.

Nếu bạn có một trong những sản phẩm được liệt kê, bạn có thể trả lại bằng cách liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Ben’s Original theo số 1-800-548-6253 từ 8h sáng đến 8h tối giờ CST, từ thứ hai đến thứ sáu hoặc từ 8h sáng đến 4h chiều giờ CST vào thứ bảy và chủ nhật.

Thu hồi một số sản phẩm gạo của hãng Ben’s Original do chứa sỏi/Ảnh Vietq