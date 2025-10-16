Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 7 thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc đang lưu hành tại Việt Nam.

Bình Nguyên

Ngày 16/10/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 556/QĐ-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 7 loại thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý Dược cho biết, căn cứ Luật Dược năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 cùng các nghị định, thông tư liên quan, cơ quan này đã ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 sản phẩm theo danh mục đính kèm.

Cụ thể, danh mục 7 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm:

  • Thuốc Hemafolic - Dung dịch uống; Hoạt chất, hàm lượng: Mỗi 10ml chứa: Acid folic 1mg; Phức hợp hydroxyd sắt (III) và polymaltose tính theo ion sắt (III) 100mg; Số đăng ký 893100362625. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (TP HCM) sản xuất và đăng ký.
Thuốc Hemafolic được biết đến khá phổ biến với công dụng điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ có thai và cho con bú. Ảnh: Trungtamthuoc/ Nguồn lifestyle.znews.vn

Thuốc Hemafolic được biết đến khá phổ biến với công dụng điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ có thai và cho con bú. Ảnh: Trungtamthuoc/ Nguồn lifestyle.znews.vn

  1. Thuốc Vaginapoly - Viên nang mềm đặt âm đạo. Hoạt chất, hàm lượng: Neomycin sulfat 35.000IU; Nystatin 100.000IU; Polymyxin B sulfat 35.000IU. Số đăng ký 893110932324 (SĐK cũ: VD-16740-12). Sản phẩm do Công ty TNHH Phil Inter Pharma (Bình Dương) sản xuất và đăng ký.
  3. Thuốc Piroxicam 1.0% - Gel bôi ngoài da; Hoạt chất, hàm lượng: Piroxicam 1% (w/w); Số đăng ký 893100329824 (SĐK cũ: VD-18526-13). Sản phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo (Đồng Nai) sản xuất và đăng ký.
  5. Thuốc Ceftriaxon 1g - Bột pha tiêm; Hoạt chất, hàm lượng: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1000mg. Số đăng ký 893110599924 (SĐK cũ: VD-24869-16). Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (Hà Nội) sản xuất và đăng ký.
  7. Sản phẩm Vancomycin 1g - Bột pha tiêm; Hoạt chất, hàm lượng: Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid) 1000mg. Số đăng ký 893115898124 (SĐK cũ: VD-22228-15). Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (Hà Nội) sản xuất và đăng ký.
  9. Sản phẩm Vancomycin 0,5g - Bột pha tiêm; Hoạt chất, hàm lượng: Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid) 500mg. Số đăng ký 893115898024 (SĐK cũ: VD-22227-15). Sản phẩm do Pharbaco (Hà Nội) sản xuất và đăng ký.
  11. Sản phẩm Acepron 500 mg - Viên nén; Hoạt chất, hàm lượng: Paracetamol 500mg; Số đăng ký 893100569424 (SĐK cũ: VD-20680-14) Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Vĩnh Long) sản xuất và đăng ký.

Lý do thu hồi do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Thuốc được sản xuất trước ngày Quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc cơ sở đăng ký, sản xuất có thuốc nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

