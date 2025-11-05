Thủ đoạn tinh vi của xới bạc “khủng” ở Ninh Bình vừa bị triệt phá

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình vừa cho biết, đơn vị vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, bắt giữ 21 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng

21 đối tượng trên trú ở các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và thành phố Hà Nội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Thị Hiền (SN 1984, trú ở tổ dân phố Hoàn Dương, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 767 triệu đồng, bát, đĩa sứ, 4 quân vị cùng 1 số công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Điều đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê các địa điểm vắng người, bố trí xe ô tô chở các con bạc đến địa điểm tổ chức đánh bạc; tổ chức phân công nhiều vòng canh coi, cảnh giới và sử dụng bộ đàm để báo động cho các con bạc khi phát hiện cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 21 đối tượng trên và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

