Thứ đặc biệt ở khu rừng thần thoại nổi tiếng nhất nước Nga

Kho tri thức

Thứ đặc biệt ở khu rừng thần thoại nổi tiếng nhất nước Nga

Ẩn mình ở phía Bắc dãy Ural, rừng nguyên sinh Komi là một trong những khu rừng taiga lớn nhất thế giới, mang giá trị sinh thái và đa dạng sinh học đặc biệt.

Diện tích khổng lồ. Khu rừng trải rộng hơn 32.800 km², lớn hơn nhiều quốc gia nhỏ ở châu Âu, là lá phổi xanh quan trọng của vùng cực bắc nước Nga. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái taiga đặc trưng. Nơi đây chủ yếu là rừng lá kim taiga với thông, vân sam, linh sam, xen kẽ đầm lầy, sông suối và vùng đất ngập nước. Ảnh: peakvisor.com.
Đa dạng sinh học cao. Komi là nơi sinh sống của hàng trăm loài thực vật, hơn 40 loài thú lớn, 200 loài chim và nhiều loài cá nước ngọt. Ảnh: expresstorussia.com.
Nơi trú ẩn của nhiều loài động vật quý hiếm. Trong rừng có sự hiện diện của tuần lộc rừng, gấu nâu, sói, và nhiều loài chim săn mồi hiếm gặp như đại bàng vàng. Ảnh: Pinterest.
Ít chịu tác động con người. Vì nằm xa khu dân cư và có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, Komi hầu như vẫn giữ nguyên vẹn nét hoang sơ, ít bị khai thác hay tàn phá. Ảnh: Pinterest.
Tầm quan trọng khí hậu. Khu rừng đóng vai trò lớn trong việc hấp thụ carbon và điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến nghiên cứu và du lịch. Komi không chỉ thu hút các nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu và sinh học mà còn hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên và khám phá hoang dã. Ảnh: staticflickr.com.
Di sản thiên nhiên thế giới. Rừng nguyên sinh Komi được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1995, trở thành di sản đầu tiên của Nga được ghi danh. Ảnh: Pinterest.
