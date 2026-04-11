Thông tin mới nhất vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở Gia Lai

Bốn nạn nhân tử vong được xác định gồm bà T.T.Đ. (SN 1963), chị T.T.C (SN 1989, con gái bà Đ.) và 2 con trai của chị C. là N.H.H, N.X.H. (đều SN 2011).

Hà Ngọc Chính

Ngày 11/4, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình tử vong tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến vào ngày 10/4.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc có khả năng liên quan đến ý định tự sát của một trong các nạn nhân. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

CA khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật

Liên quan đến vụ việc này, Công an xã Cát Tiến đã có báo cáo ban đầu. Theo đó, lúc 14h50 ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, do quần chúng nhân dân cung cấp.

Cụ thể, vào 14h cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, trú thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến) phát hiện tại nhà của em ruột là bà T.T.Đ cùng con gái là bà T.T.C và 2 cháu ngoại N.X.H., N.X.H. bị chết cháy tại nhà ở thôn Chánh Hóa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan chức năng đã đến hiểnj trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xét thấy vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, cần tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Công an xã Cát Tiến báo cáo đề xuất Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai phân công lực lượng chủ trì khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

