Diễn biến mới nhất vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm 1 người tử vong

Vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai lần 2 ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) là đặc biệt nghiêm trọng.  

Ngày 10/4, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong về bồi thường, hỗ trợ, xác định trách nhiệm, nguyên nhân gây ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của dự án Trang Trại Việt Phong Phú làm 1 người chết và gây thiệt hại nhiều tài sản của các hộ dân.

Các hộ dân cũng cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và công khai thông tin theo quy định pháp luật.

Theo UBND xã Tuy Phong, sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn công trình hồ chứa nước.

Lượng nước khổng lồ đổ từ trên núi xuống mang theo nhiều đất, đá

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý vụ việc. Trong thời gian cơ quan điều tra đang tiến hành các hoạt động tố tụng, UBND xã Tuy Phong không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng, cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo UBND xã, khoảng 16h ngày 2/10/2025 xảy ra sự cố tràn nước tại khu vực chứa nước sản xuất của Dự án Trang trại Việt Phong Phú. UBND xã cũng tổ chức nhiều cuộc làm việc với công ty và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án khắc phục, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Đến nay, việc chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại vụ tràn nước ngày 2/10/2025 đã hoàn thành.

Đến ngày 1/11/2025 tiếp tục xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai; UBND xã đã thành lập tổ kiểm kê xác định thiệt hại ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 26/3/2026 Uỷ ban Mặt trận xã Tuy Phong đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng và 8.481 suất nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu ăn, nước uống...) kèm tiền mặt bình quân 400.000đ/suất.

Đám tang bé gái bị nước cuốn trôi

UBND xã đã phối hợp với Ban quản lý dự án số 2, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, Điện lực Khu vực Tuy Phong... tiến hành khôi phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất như khắc phục gia cố, khai thông các tuyến kênh, đường điện, hệ thống cấp thoát nước...

“UBND xã ghi nhận các kiến nghị của công dân về việc công khai thông tin, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, UBND xã Tuy Phong sẽ thông tin đến nhân dân theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền được biết của công dân”, văn bản của UBND xã Tuy Phong khẳng định.

Sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai lần 2 làm một lượng nước khổng lồ ập xuống làm tử vong bé gái 13 tuổi và bị thương một người khác.

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân gây thiệt hại rất lớn; gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha tại xã Liên Hương…

Nhiều gia đình mất trắng tài sản chỉ trong một đêm

Các cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp …

Trong đó hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha, sâu 4,5m và dung tích lên đến 900.000 m3 nước và đây chính là hồ bị vỡ vào đêm 1/11/2025 gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS.

Cận cảnh công trình hồ chống ngập rộng 12 ha ở Hà Nội

Để chứa nước mưa và chống ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội, hiện công trình hồ nhân tạo Mễ Trì với diện tích rộng 12 ha đang đào theo "lệnh" khẩn cấp. 

Để chứa nước mưa và chống ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội, hiện công trình hồ nhân tạo Mễ Trì với diện tích lòng hồ rộng khoảng 12 ha đang được cho phép đào theo &quot;lệnh&quot; khẩn cấp. Công trường dự án đang được thi công ngày đêm, thậm chí xuyên trưa để kịp hoàn thành vào 30/4. Từ một bãi đất trống nằm chờ dự án, hiện toàn bộ khu đất tại ngã ba đường Tố Hữu - Trung Thư đang được đào thành một hồ điều hòa rộng 12 ha.
Công trình Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ, Hà Nội.
Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra động đất liên quan đến hoạt động hồ chứa

6 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi, đều là kích thích liên quan đến tích nước hồ, nhưng không gây rủi ro thiên tai theo phân cấp.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 6 trận. Các trận động đất có độ lớn từ 2.6, trong đó có 1 trận mạnh 4.0.

5 trận động đất tiếp theo xảy ra tại xã Măng Đen vào các giờ lần lượt là vào lúc 0 giờ 54 phút 3 giây, 0 giờ 54 phút 46 giây, 1 giờ 29 phút 1 giây, 2 giờ 38 phút 49 giây, 5 giờ 30 phút 37 giây ngày 21/2 với độ lớn lần lượt là 3.2, 2.8, 3.8, 2.8 và 2.6 độ.

Cháy lớn tại bãi phế liệu ở TP Hồ Chí Minh đe dọa nhiều nhà xưởng

Chiều tối 30/12, một đám cháy lớn xảy ra tại bãi chứa phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Bãi phế liệu do ông N.V.T. làm chủ, chứa nhiều lốp xe ô tô cũ nên đám cháy lan nhanh, khói dày đặc. Người dân và các đơn vị xung quanh đã huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhưng không thể khống chế.

