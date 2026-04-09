Thời tiết hôm nay 9/4: Nắng nóng gay gắt trên cả nước, có nơi 40 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-38 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ 24-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Nam đồng bằng chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-40 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-38 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 25-36 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-36 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Nam cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 0,5-1,5m.