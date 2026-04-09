Thời tiết hôm nay 9/4: Nắng nóng gay gắt trên cả nước, có nơi 40 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (9-4): Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng.

Theo Thanh Hải/ Báo Quân đội Nhân dân

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-38 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ 24-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Nam đồng bằng chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-40 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-38 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng; gió nhẹ; nhiệt độ 25-36 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-36 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Nam cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 0,5-1,5m.

Việt Nam đối mặt nắng nóng kỷ lục: Nhiệt độ vượt 40°C kéo dài bao lâu?

Cả nước chìm trong đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40°C, đặc biệt tại miền Trung và Nam Trung Bộ.

Các khu vực khác chịu ảnh hưởng nắng nóng

Miền Nam, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (phía Nam) cũng không ngoại lệ khi nhiệt độ cao nhất dao động 33-36°C, độ ẩm duy trì ở mức 50-55%. Tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trên cả nước trong những ngày tới.

