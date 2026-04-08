Việt Nam đối mặt nắng nóng kỷ lục: Nhiệt độ vượt 40°C kéo dài bao lâu?

Cả nước chìm trong đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40°C, đặc biệt tại miền Trung và Nam Trung Bộ.

Các khu vực khác chịu ảnh hưởng nắng nóng

Miền Nam, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (phía Nam) cũng không ngoại lệ khi nhiệt độ cao nhất dao động 33-36°C, độ ẩm duy trì ở mức 50-55%. Tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trên cả nước trong những ngày tới.**Cảnh báo thời tiết cực đoan**

Bên cạnh nắng nóng gay gắt, người dân cần đề phòng mưa rào và dông lốc có thể xảy ra vào chiều tối và đêm. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ xuất hiện.

TP Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ: 25-27°C (thấp nhất), 34-36°C (cao nhất).

Tây Bắc Bộ: Tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ: 24-27°C (thấp nhất, có nơi dưới 23°C), 36-38°C (cao nhất, có nơi trên 38°C). Nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, nam đồng bằng nắng nóng. Nhiệt độ: 24-27°C (thấp nhất, có nơi dưới 23°C), 31-34°C (cao nhất, nam đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C).

Thanh Hóa - Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ: 26-29°C (thấp nhất), 37-39°C (cao nhất, có nơi trên 40°C). Nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam nắng nóng. Nhiệt độ: 24-27°C (thấp nhất), phía Bắc 37-39°C (cao nhất, có nơi trên 40°C), phía Nam 33-35°C (có nơi trên 35°C). Nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Nhiệt độ: 21-24°C (thấp nhất), 34-36°C (cao nhất, có nơi trên 36°C). Nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Nam Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Nhiệt độ: 23-26°C (thấp nhất), 34-36°C (cao nhất, có nơi trên 36°C). Nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

TP.HCM: Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ: 24-26°C (thấp nhất), 34-36°C (cao nhất).

Nắng nóng như đổ lửa tiếp tục bao trùm Việt Nam trong ngày 8/4/2026, đánh dấu ngày thứ ba của đợt nắng nóng kỷ lục. Miền Trung và Nam Trung Bộ đối mặt với nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C, trong khi các khu vực khác cũng trải qua tình trạng nắng nóng gay gắt.

Miền Trung và Nam Trung Bộ oi bức đỉnh điểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8-9/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39°C, có nơi ghi nhận trên 40°C. Độ ẩm không khí giảm sâu, chỉ còn 35-40%, làm tăng cảm giác oi bức.**Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ nóng bỏng tay**

Khu vực Tây Bắc Bộ tuy có phần dịu hơn nhưng vẫn trong tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất đạt 36-38°C, một số nơi còn vượt 38°C. Độ ẩm không khí ở mức thấp, khoảng 45-50%. Tại Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cũng dao động quanh mức 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm 50-55%.