Sống Khỏe

Thói quen vệ sinh 'tàn phá' vùng kín, nhiều chị em mắc phải

Nhiều chị em vô tình làm tổn thương vùng kín vì các thói quen vệ sinh sai cách, dẫn đến viêm nhiễm, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe sinh sản.

Vân Giang (Tổng hợp)

Ở bất kỳ độ tuổi nào, việc chăm sóc sức khỏe vùng kín luôn là vấn đề quan trọng đối với phụ nữ. Tuy nhiên, không ít chị em đang duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng lại âm thầm phá vỡ sự cân bằng sinh học của âm đạo, dẫn tới nhiều hệ lụy về sức khỏe sinh sản.

ve-sinh.png
Ảnh minh họa

Âm đạo có cơ chế tự làm sạch tự nhiên

Âm đạo vốn được ví như một “khu vườn tinh vi” mà cơ thể trao cho phụ nữ. Trong “khu vườn” này, hệ vi sinh tự nhiên đóng vai trò then chốt, đặc biệt là lợi khuẩn Lactobacillus. Chúng tạo ra môi trường axit với độ pH từ 3,8–4,5, đủ sức ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm gây hại.

Nhờ đó, âm đạo có khả năng tự làm sạch và duy trì sự khỏe mạnh mà không cần đến sự can thiệp quá mức từ bên ngoài.

Sai lầm khi lạm dụng dung dịch vệ sinh và thụt rửa sâu

Một trong những thói quen phổ biến nhất là dùng dung dịch vệ sinh hằng ngày hoặc thụt rửa âm đạo. Nhiều người tin rằng điều này giúp “sạch sẽ” hơn và ngăn ngừa viêm nhiễm.

Thực tế, đa số dung dịch vệ sinh có độ pH cao hơn môi trường tự nhiên của âm đạo, khiến lợi khuẩn bị tiêu diệt, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm có hại phát triển. Hệ quả là tình trạng viêm âm đạo, nấm Candida hay khí hư bất thường dễ tái phát.

Không chỉ vậy, việc dùng xà phòng hay sữa tắm để rửa vùng kín cũng là một “cái bẫy” nguy hiểm. Các sản phẩm này chứa nhiều chất tẩy rửa mạnh, có tính kiềm, dễ gây khô rát, tổn thương niêm mạc và phá hủy lớp màng bảo vệ tự nhiên. Ngay cả khi chỉ sử dụng nước sạch nhưng rửa quá nhiều lần trong ngày, sự cân bằng hệ vi sinh cũng có thể bị xáo trộn.

37421db4b4763e286767.jpg
Ảnh minh họa

Hệ lụy khó lường đối với sức khỏe sinh sản

Những thói quen vệ sinh sai lầm không chỉ gây viêm nhiễm kéo dài mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ có môi trường âm đạo bị mất cân bằng dễ gặp khó khăn trong quá trình thụ thai, tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ và thậm chí có thể làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung về lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ khỏe mạnh chỉ cần vệ sinh vùng kín 1 lần/ngày bằng nước ấm sạch, thao tác từ trước ra sau để tránh vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập. Dung dịch vệ sinh chuyên dụng chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý lạm dụng. Trong kỳ kinh nguyệt, cần thay băng vệ sinh thường xuyên, ưu tiên loại thấm hút tốt, thoáng khí để hạn chế ẩm ướt.

Chăm sóc vùng kín không nằm ở việc “rửa cho thật sạch”, mà là tôn trọng cơ chế tự làm sạch vốn có của cơ thể. Chỉ khi vệ sinh đúng cách, phụ nữ mới có thể bảo vệ sức khỏe sinh sản, duy trì sự cân bằng tự nhiên và gìn giữ hạnh phúc lâu dài.

Lợi ích sức khỏe của matcha

Lợi ích sức khỏe của matcha

Matcha đang là xu hướng đồ uống hot với nhiều lợi ích sức khỏe như thải độc gan, hỗ trợ tim mạch, giảm cân và nhiều tác dụng tích cực khác.

