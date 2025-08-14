Hà Nội

Sống Khỏe

Thói quen giúp xương chắc khỏe sau tuổi 40

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong chế độ ăn và sinh hoạt, bạn có thể bảo vệ hệ xương, giữ vững sức khỏe và sự linh hoạt khi tuổi tác ngày càng tăng.

Trương Hiền

Sau tuổi 40, quá trình lão hóa tự nhiên khiến mật độ xương bắt đầu giảm, nguy cơ loãng xương và gãy xương tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh. Tuy nhiên, việc duy trì một số thói quen khoa học có thể giúp hệ xương khỏe mạnh, dẻo dai hơn, giảm thiểu nguy cơ bệnh lý về xương khớp.

Bổ sung đầy đủ canxi và vitamin D

6.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, trong khi vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả. Sau tuổi 40, nhu cầu canxi trung bình khoảng 1.000–1.200 mg mỗi ngày.

Nguồn canxi tốt gồm sữa và các sản phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, hạnh nhân, đậu phụ, rau xanh đậm. Vitamin D có thể được bổ sung qua tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, trứng, cá hồi, hoặc thực phẩm tăng cường. Người ít tiếp xúc với ánh nắng có thể cần bổ sung vitamin D qua thực phẩm chức năng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tập luyện đều đặn

Vận động giúp kích thích xương tạo tế bào mới và tăng mật độ xương. Các bài tập chịu lực như đi bộ nhanh, chạy bộ, leo cầu thang, khiêu vũ hoặc tập tạ nhẹ đều hữu ích. Ngoài ra, yoga và pilates giúp cải thiện sự dẻo dai và giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã, nguyên nhân hàng đầu gây gãy xương ở người lớn tuổi.

Giữ cân nặng hợp lý

Thừa cân tạo áp lực lớn lên khớp, đặc biệt là khớp gối và hông, trong khi thiếu cân lại làm tăng nguy cơ loãng xương. Sau tuổi 40, nên duy trì chỉ số BMI ở mức 18,5–23 để bảo vệ xương, vừa tránh các bệnh chuyển hóa khác.

Hạn chế rượu bia, thuốc lá và caffein

Rượu bia và thuốc lá làm giảm khả năng hấp thụ canxi, đồng thời phá hủy tế bào tạo xương. Uống quá nhiều caffein (trên 3–4 tách cà phê mỗi ngày) cũng có thể làm tăng lượng canxi bị đào thải qua nước tiểu.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát loãng xương

Sau tuổi 40, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, nên tầm soát mật độ xương mỗi 1–2 năm/lần. Việc phát hiện sớm tình trạng loãng xương hoặc giảm mật độ xương sẽ giúp bác sĩ đưa ra kế hoạch điều trị và bổ sung dinh dưỡng hợp lý.

Ăn đa dạng thực phẩm giàu vi chất khác

Ngoài canxi và vitamin D, xương còn cần magiê, kẽm, vitamin K và protein. Nguồn cung cấp dồi dào gồm các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám, trứng, thịt nạc, hải sản, rau xanh. Một chế độ ăn đa dạng, ít đường và chất béo bão hòa sẽ hỗ trợ tối ưu cho sức khỏe xương.

Ngủ đủ giấc và quản lý stress

Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng – yếu tố quan trọng trong quá trình tái tạo xương. Ngược lại, stress kéo dài làm tăng hormone cortisol, gây mất canxi và giảm mật độ xương.

Bảo vệ xương trong sinh hoạt hàng ngày

Sử dụng giày chống trượt, lắp tay vịn trong phòng tắm, tránh mang vác quá nặng, sắp xếp nhà cửa gọn gàng để giảm nguy cơ té ngã. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng rất quan trọng để bảo vệ xương, đặc biệt khi mật độ xương đã bắt đầu giảm.

Duy trì xương chắc khỏe sau tuổi 40 không chỉ là việc bổ sung canxi, mà cần áp dụng toàn diện từ chế độ ăn uống, vận động, kiểm soát cân nặng, đến việc tránh thói quen gây hại và phòng ngừa té ngã.

Sống Khỏe

Sau 40 tuổi, đừng bỏ qua tầm soát sức khỏe

Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý mạn tính. Tầm soát sức khỏe định kỳ giúp kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng sống.

Bước vào độ tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, nhiều bệnh lý tiềm ẩn cũng dễ dàng phát sinh hơn. Tầm soát sức khỏe định kỳ ở giai đoạn này không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn là cách hiệu quả để bảo vệ chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Tuổi 40 được xem là ngưỡng cửa của trung niên, khi sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu suy giảm và nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Tầm soát sức khỏe định kỳ trở thành yếu tố quan trọng giúp phòng bệnh hơn chữa bệnh, từ đó duy trì cuộc sống khỏe mạnh và chủ động.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gút gây hoại tử ở tuổi 31, báo động căn bệnh đang trẻ hóa

Lối sống thiếu lành mạnh, ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, uống bia rượu thường xuyên, ít vận động, đặc biệt lạm dụng thuốc... khiến bệnh trẻ hóa.

Gút hoại tử vì bỏ điều trị

Người bệnh gút (gout) tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi có biểu hiện đau khớp, việc điều trị không đúng làm bệnh tiến triển mạn tính, gây biến chứng nặng, khó hồi phục.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phụ nữ tuổi ngoài 40, coi chừng thiếu máu vì u xơ tử cung

Phụ nữ sau tuổi 40 thường mệt mỏi, chóng mặt, nhưng dễ nhầm lẫn với dấu hiệu mãn kinh. Ít ai ngờ nguyên nhân có thể đến từ u xơ tử cung gây thiếu máu âm thầm.


Nhiều phụ nữ tuổi trung niên không để ý đến tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, da xanh xao, mà không ngờ rằng nguyên nhân có thể đến từ u xơ tử cung gây thiếu máu mạn tính. Đây là vấn đề sức khỏe âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

U xơ tử cung – bệnh thường gặp nhưng dễ chủ quan

Xem chi tiết

Cách phòng viêm xoang tái phát

Cách phòng viêm xoang tái phát

Viêm xoang dễ tái phát nếu không phòng ngừa đúng cách. Chỉ với những thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ mũi xoang khỏe mạnh quanh năm.

Cách phòng viêm xoang tái phát

Cách phòng viêm xoang tái phát

Viêm xoang dễ tái phát nếu không phòng ngừa đúng cách. Chỉ với những thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ mũi xoang khỏe mạnh quanh năm.