Sống Khỏe

Gút gây hoại tử ở tuổi 31, báo động căn bệnh đang trẻ hóa

Lối sống thiếu lành mạnh, ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, uống bia rượu thường xuyên, ít vận động, đặc biệt lạm dụng thuốc... khiến bệnh trẻ hóa.

Thúy Nga

Gút hoại tử vì bỏ điều trị

Người bệnh gút (gout) tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi có biểu hiện đau khớp, việc điều trị không đúng làm bệnh tiến triển mạn tính, gây biến chứng nặng, khó hồi phục.

Ngày 8/8, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đưa ra cảnh báo về bệnh gút đang trẻ hóa, gây hoại tử từ rất sớm.

Theo đó, ngày 5/8/2025, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng sưng đau, mưng mủ vùng khuỷu tay trái.

gut-1.jpg
gut-3.jpg
Sưng đau, mưng mủ hạt topi do gút.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng mạn tính hạt tophi khuỷu tay trái, kết quả xét nghiệm ghi nhận acid uric máu tăng cao: 605 µmol/L.

Người bệnh được chỉ định cắt lọc hoại tử ổ loét khuỷu tay trái và điều trị nội khoa theo phác đồ chuyên khoa.

Điều đáng chú ý, bệnh nhân được chẩn đoán mắc gút cách đây 5 năm, từng nhiều lần xuất hiện các đợt đau khớp cấp, kèm theo hạt tophi tại hai bàn chân và khuỷu tay trái.

Tuy nhiên, mỗi khi bệnh tái phát, người bệnh đều tự ý mua thuốc điều trị, không theo dõi chỉ số acid uric định kỳ và không điều trị dứt điểm tại cơ sở y tế.

Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày gần đây, khi bệnh nhân tự dùng thuốc nhưng không đỡ, vùng khuỷu tay sưng nóng, đau nhức dữ dội và mưng mủ, buộc phải đến viện điều trị.

gut-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh ngày càng trẻ hóa

Các chuyên gia cảnh báo, gút là bệnh rối loạn chuyển hóa purin, làm tăng acid uric trong máu. Nếu không được kiểm soát tốt, acid uric lắng đọng trong khớp và mô mềm, hình thành các hạt tophi – các hạt này có thể gây biến chứng viêm, loét, thậm chí nhiễm trùng và hoại tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng vận động.

Thống kê cho thấy, số ca mắc gút đang ngày càng tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa. Nếu trước đây gút thường gặp ở nam giới trung niên hoặc cao tuổi, thì hiện nay, nhiều bệnh nhân chỉ mới ở độ tuổi 30–40, thậm chí trẻ hơn, đã xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như sưng khớp, hạt tophi, thậm chí biến chứng nhiễm trùng mô mềm.

gut-4.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu lành mạnh: Ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, uống bia rượu thường xuyên, ít vận động, đặc biệt lạm dụng thuốc khi bị đau khớp, tự ý dùng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ...

“Người bệnh gút cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, kiểm tra định kỳ chỉ số acid uric máu, đồng thời thay đổi lối sống, ăn uống lành mạnh để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

"Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi có biểu hiện đau khớp, việc điều trị không đúng cách sẽ làm bệnh tiến triển mạn tính, gây biến chứng nặng và khó hồi phục”, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo.

