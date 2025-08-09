Hà Nội

Sống Khỏe

Sau 40 tuổi, đừng bỏ qua tầm soát sức khỏe

Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý mạn tính. Tầm soát sức khỏe định kỳ giúp kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng sống.

Trương Hiền

Bước vào độ tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, nhiều bệnh lý tiềm ẩn cũng dễ dàng phát sinh hơn. Tầm soát sức khỏe định kỳ ở giai đoạn này không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn là cách hiệu quả để bảo vệ chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Tuổi 40 được xem là ngưỡng cửa của trung niên, khi sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu suy giảm và nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Tầm soát sức khỏe định kỳ trở thành yếu tố quan trọng giúp phòng bệnh hơn chữa bệnh, từ đó duy trì cuộc sống khỏe mạnh và chủ động.

z6884846409751-f907590d0d9477f16c060e0b6a4082e1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vai trò của tầm soát sức khỏe sau tuổi 40

Phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn

Sau tuổi 40, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý tim mạch, loãng xương, thậm chí ung thư… tăng đáng kể. Nhiều bệnh diễn tiến âm thầm và không có triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh chủ quan. Tầm soát định kỳ giúp phát hiện bệnh sớm khi chưa có biểu hiện, tăng khả năng điều trị thành công.

Theo dõi và kiểm soát các chỉ số sức khỏe quan trọng

Việc kiểm tra định kỳ các chỉ số như huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận, mật độ xương, tầm soát ung thư... giúp người trên 40 nắm được tình trạng sức khỏe tổng thể, từ đó điều chỉnh lối sống hoặc điều trị kịp thời khi cần thiết.

Phòng ngừa biến chứng nguy hiểm

Phát hiện bệnh sớm đồng nghĩa với việc có thể can thiệp sớm và ngăn ngừa biến chứng nặng nề. Ví dụ: một trường hợp tăng huyết áp không được chẩn đoán có thể dẫn đến tai biến mạch máu não hoặc suy tim; ung thư phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ có tỷ lệ điều trị thành công cao hơn rất nhiều so với giai đoạn muộn.

Giảm chi phí điều trị lâu dài

Chi phí điều trị một bệnh mãn tính giai đoạn muộn thường rất cao. Ngược lại, khi bệnh được phát hiện sớm và điều trị từ đầu, chi phí y tế sẽ thấp hơn và hiệu quả điều trị cao hơn. Tầm soát định kỳ giúp tiết kiệm chi phí y tế về lâu dài cho cả cá nhân và xã hội.

Chủ động điều chỉnh lối sống

Thông qua kết quả tầm soát, người sau tuổi 40 có thể nhận được các khuyến nghị về chế độ ăn uống, luyện tập, ngủ nghỉ và kiểm soát căng thẳng phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đây là cơ hội để điều chỉnh những thói quen chưa tốt, giúp cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giữ gìn chất lượng cuộc sống

Sức khỏe ổn định chính là nền tảng giúp người trung niên duy trì hiệu quả công việc, chăm lo cho gia đình và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Tầm soát sức khỏe định kỳ là cách để chủ động sống khỏe, sống tích cực và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Một số hạng mục tầm soát sau tuổi 40

Nam và nữ: Tổng phân tích máu, sinh hóa máu, chức năng gan thận, đường huyết, mỡ máu, điện tâm đồ, siêu âm ổ bụng tổng quát.

Nữ giới: Tầm soát ung thư vú (nhũ ảnh), cổ tử cung (Pap smear), loãng xương, nội soi đại tràng nếu có yếu tố nguy cơ.

Nam giới: Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt (xét nghiệm PSA), nội soi dạ dày – đại tràng định kỳ.

Khác: Đo loãng xương, kiểm tra thị lực, thính lực, tầm soát các rối loạn nội tiết (như tuyến giáp), đánh giá tâm thần kinh nếu có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn giấc ngủ...

Tầm soát sức khỏe sau tuổi 40 không còn là việc "nên làm" mà là việc "cần làm". Sức khỏe là vốn quý và đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho tương lai. Hãy xem việc khám định kỳ là một phần trong lối sống chủ động và thông minh, để có thể sống khỏe, sống thọ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè.

Kiến thức cần biết

Phòng ngừa sớm ung thư di truyền

Không phải ai mang gen ung thư di truyền cũng mắc bệnh và di truyền không có nghĩa là không thể phòng ngừa. Tầm soát sớm là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.

Ung thư từ lâu đã là nỗi ám ảnh không chỉ với người bệnh mà còn với cả gia đình. Mỗi năm, hàng triệu ca ung thư mới được phát hiện trên thế giới, trong đó không ít trường hợp có yếu tố di truyền. Khi nghe đến hai chữ “di truyền”, nhiều người thường nghĩ ngay đến “án tử đã được định sẵn” rằng nếu cha mẹ, anh chị em từng mắc bệnh thì sớm muộn bản thân cũng sẽ khó thoát khỏi số phận ấy. Nhưng sự thật không hẳn như vậy.

1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Sống Khỏe

Tầm soát ung thư, cứ sợ là trễ

Tầm soát ung thư là chìa khóa giúp phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm này, mở ra cơ hội điều trị kịp thời, bảo vệ sức khỏe bền vững cho mỗi người.

Ung thư, hai chữ tưởng chừng xa vời nhưng lại ngày càng trở nên quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Trong khi đó, nhiều dạng ung thư hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Nhưng đáng tiếc, tâm lý “cứ sợ là trễ”, ngại đi khám, e dè tầm soát vẫn còn rất phổ biến.

2.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Kiến thức cần biết

Độ tuổi nào nên tầm soát ung thư cổ tử cung?

Ung thư cổ tử cung có thể gặp ở bất cứ ai, tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Tầm soát ung thư cổ tử cung là cách hiệu quả nhất giúp phát hiện nguy cơ ung thư sớm để theo dõi, can thiệp kịp thời.

Tần suất thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung nên phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh của bản thân. Tùy theo độ tuổi và nhóm đối tượng để tầm soát cho phù hợp.
