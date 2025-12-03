Hà Nội

Sống Khỏe

Thoát khỏi những cơn động kinh đeo đẳng suốt 3 thập kỷ

Sau 31 năm chịu đựng, anh H. đã kiểm soát thành công cơn động kinh nhờ phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức.

Thúy Nga

Hành trình tìm “ổ phát động kinh” 31 năm

Khởi phát những cơn động kinh đầu tiên khi mới 7 tuổi, suốt hơn 31 năm, anh H sống trong nỗi ám ảnh bởi bệnh tật. Dù đã điều trị bằng thuốc tại nhiều bệnh viện, tình trạng vẫn không cải thiện.

Mỗi tháng, anh phải chịu đựng ít nhất 4-5 cơn động kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, trí nhớ, đời sống sinh hoạt và hơn hết là khiến anh dần thu mình, mất tự tin vào chính mình.

Đến năm 38 tuổi, anh H. được giới thiệu tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – nơi có đội ngũ chuyên sâu về điều trị động kinh – với hy vọng tìm lại cuộc sống bình thường sau nhiều năm sống chung với thuốc men.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám tỉ mỉ và khai thác lâm sàng chi tiết. Dựa vào đặc điểm cơn, nhóm chuyên môn nhận định bệnh nhân có khả năng bị động kinh thùy thái dương bên phải.

Bệnh nhân được chỉ định ghi điện não đồ kéo dài. ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Phấn – Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chia sẻ: Trong quá trình theo dõi, hệ thống đã ghi được cơn động kinh điển hình, xác định vùng phát cơn tại thùy thái dương phải.

Cùng với đó, kết quả chụp MRI não cho thấy xơ hóa hải mã bên phải – một tổn thương thường gặp ở bệnh nhân động kinh kháng thuốc.

Từ những dữ liệu thu được, người bệnh được hội chẩn liên khoa giữa các chuyên ngành Nội thần kinh, Phẫu thuật Thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, thống nhất chẩn đoán: Động kinh thùy thái dương phải kháng thuốc do xơ hóa hải mã phải, có chỉ định phẫu thuật cắt hải mã phải.

Phẫu thuật thành công, xóa bỏ suy nghĩ “sống chung với động kinh” cả đời

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Toàn bộ phần hải mã bên phải, vùng được xác định là nguồn phát cơn, được loại bỏ an toàn. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, hồi phục nhanh, không có biến chứng.

Kỳ diệu hơn cả, từ sau mổ đến nay đã 10 tháng, anh H chưa từng xuất hiện thêm bất kỳ cơn động kinh nào. Nếu trước đây mỗi tháng anh phải chịu 4–5 cơn, nay đã có thể sinh hoạt, làm việc, giao tiếp bình thường và tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Theo TS.BS Trần Đình Văn – Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, phẫu thuật cắt hải mã là một trong những hướng điều trị hiệu quả đối với những trường hợp động kinh thùy thái dương kháng thuốc, mang lại cơ hội thoát khỏi cơn cho nhiều bệnh nhân tưởng như phải “sống chung với động kinh” cả đời.

Trường hợp trên cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị động kinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi người bệnh được đánh giá toàn diện qua lâm sàng, điện sinh lý và hình ảnh học.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nội thần kinh, Phẫu thuật Thần kinh và Chẩn đoán hình ảnh giúp xác định chính xác vùng sinh cơn và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở một ca phẫu thuật thành công, đây còn là minh chứng cho khả năng kiểm soát động kinh kháng thuốc, mở ra cơ hội cải thiện chất lượng sống cho nhiều người bệnh trong cộng đồng.

dong-kinh-3.jpg
ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Phấn – Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám lại cho người bệnh sau phẫu thuật 1 năm - Ảnh BVCC

Khi một ca phẫu thuật trả lại cuộc sống đúng nghĩa cho người bệnh

Anh H. xúc động kể rằng điều hạnh phúc nhất sau ca phẫu thuật không chỉ là hết cơn mà là cảm giác được “sống như một người bình thường”. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, anh có thể tự tin đứng trước cổng trường đón con, trước đây anh luôn khao khát tự mình đón con đi học về nhưng phải kìm lại vì sợ cơn động kinh ập đến bất chợt.

Làm nghề kinh doanh buôn bán, anh nói điều khiến anh ám ảnh nhất không phải là những cú ngã, mà là ánh mắt của người xung quanh. Chỉ cần một cơn co giật bất chợt, anh sợ mình sẽ trở thành đề tài bàn tán, sợ những đánh giá vô hình dành cho “một người bị động kinh”. Nỗi lo ấy bào mòn sự tự tin, khiến anh ngại tiếp xúc khách hàng, dè dặt trong từng cuộc trò chuyện và dần thu mình trước cuộc sống.

Khi nghe bác sĩ thông báo bệnh có thể điều trị dứt điểm, cả gia đình anh đã bật khóc vì hạnh phúc.

Đó là khoảnh khắc anh nói rằng mình cảm nhận rõ nhất hy vọng sau nhiều năm sống trong sợ hãi. Anh và gia đình đặt trọn niềm tin vào ekip y bác sĩ, bước vào ca phẫu thuật với mong ước duy nhất: được sống một cuộc đời bình thường. Và ca mổ đã thành công hoàn toàn.

Hiện tại, anh khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, giao tiếp tự tin hơn, việc làm ăn cũng thuận lợi. Anh còn vui vẻ khoe đã… tăng 10kg sau phẫu thuật, điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật động kinh, ngày 10/12, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế về phẫu thuật động kinh, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

