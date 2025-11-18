Hà Nội

Tìm lại vận động bàn tay cho nam thanh niên bị liệt dây thần kinh quay

Sau tai nạn, nam thanh niên 31 tuổi đã hồi phục khả năng vận động bàn tay nhờ kỹ thuật chuyển gân, mở ra cơ hội mới cho người liệt dây thần kinh quay.

Bình Nguyên

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công, tìm lại vận động bàn tay cho nam thanh niên bị liệt dây thần kinh quay.

Bệnh nhân H.V.Q. (31 tuổi, Quảng Trị) từng tuyệt vọng vì bàn tay phải buông thõng không thể nâng lên suốt 8 tháng. May mắn bệnh nhân đã tìm thấy cơ hội hồi phục khi quyết định vào Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai phẫu thuật chuyển gân - kỹ thuật chuyên sâu dành cho các trường hợp liệt dây thần kinh quay.

Trong một lần bị tai nạn giao thông, anh Q. bị gãy xương cánh tay kèm đứt dây thần kinh quay - dây chi phối động tác duỗi cổ tay và các ngón. Dù đã phẫu thuật nối, ghép thần kinh và tập vật lý trị liệu, bàn tay vẫn không có phản ứng. "Tôi chỉ mong nhúc nhích được một chút để tự sinh hoạt", anh chia sẻ.

Trong quá trình tìm kiếm thông tin, anh đọc được trường hợp hồi phục tương tự từng được BS.CKI Phan Thành Nam điều trị. Điều này khiến anh quyết định bay hơn 900km từ Quảng Trị vào Đồng Nai.

Bệnh nhân đã hồi phục bàn tay sau 8 tháng bị liệt. Ảnh VTV

Thăm khám cho thấy dây thần kinh quay của anh Q. đã tổn thương vĩnh viễn, không còn khả năng phục hồi. Bác sĩ Nam chỉ định phẫu thuật chuyển gân - chuyển lực từ các nhóm cơ còn khỏe sang nhóm cơ bị liệt để tái lập động tác duỗi.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Chỉ hai ngày sau, anh Q. đã cảm nhận được bàn tay có thể nâng lên - dấu hiệu hồi phục sớm. Hiện anh đang tích cực tập phục hồi chức năng để lấy lại sức cơ và khả năng cầm nắm.

BS.CKI Phan Thành Nam cho biết phẫu thuật chuyển gân đòi hỏi hiểu biết sâu về giải phẫu và sự phối hợp của từng nhóm cơ. Sự kiên trì tập luyện đóng vai trò quyết định trong việc đạt kết quả tối ưu. Đối với liệt vận động do tổn thương thần kinh không thể hồi phục, chuyển gân là giải pháp giúp người bệnh tìm lại khả năng lao động và sinh hoạt.

Có nhiều nguyên nhân gây tình trạng tổn thương tại dây thần kinh quay, chẳng hạn như: Cánh tay bị chèn ép khi ngủ.

Gãy xương cánh tay, đặc biệt là gãy 1/3 giữa xương cánh tay, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn thương thần kinh quay.

Thói quen sử dụng nạng sai cách.

Chấn thương do bị ngã hoặc bị va chạm mạnh,…

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tổn thương thần kinh quay là gãy xương cánh tay. Phụ thuộc theo tình trạng tổn thương, dây thần kinh đôi khi sẽ bị rách toàn bộ.

Bên cạnh đó, nhiễm độc chì cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Theo thời gian, tình trạng nhiễm độc có khả năng tác động đến tất cả hệ thần kinh. Bệnh lý liệt thần kinh quay được cho là liên hệ đến tổn thương dây thần kinh quay.

Bệnh nhân bị đái tháo đường, chức năng thận suy giảm,... là những đối tượng có nguy cơ cao bị tổn thương thần kinh quay.

