Sống Khỏe

Hành trình phục hồi bước đi trở lại cho trẻ 14 tuổi bị viêm đa rễ thần kinh

Bệnh viêm đa rễ thần kinh gây yếu, tê bì và mất khả năng đi lại ở bé 14 tuổi được điều trị thành công bằng phương pháp y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Thúy Nga

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận trường hợp người bệnh nam (14 tuổi, tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) đến khám trong tình trạng yếu, giảm lực vận động rõ ở hai chi dưới, di chuyển khó khăn.

Trước đó, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, các triệu chứng xuất hiện đột ngột trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng nhiều đến khả năng đi lại và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.

viem-da-re.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi thăm khám, đánh giá lâm sàng và hội chẩn, các bác sĩ của Trung tâm đã nhanh chóng tư vấn gia đình đưa bệnh nhân chuyển tuyến trên để được kiểm tra chuyên sâu.

Tại bệnh viện tuyến trên, sau quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, người bệnh được chẩn đoán Viêm đa rễ thần kinh - một căn bệnh hiếm gặp.

viem-da-re-2.jpg
Điện châm điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, viêm đa rễ thần kinh là một bệnh lý của hệ thần kinh ngoại biên, trong đó các rễ thần kinh (nối giữa tủy sống và dây thần kinh ngoại vi) bị viêm hoặc tổn thương.

Điều này dẫn đến suy giảm dẫn truyền thần kinh, gây yếu cơ, tê bì, mất phản xạ vận động và có thể tiến triển liệt nếu không được điều trị kịp thời.

viem-da-re-1.jpg
Châm cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nguyên nhân thường gặp:

Nhiễm virus hoặc vi khuẩn.

Phản ứng tự miễn (cơ thể tự tấn công tế bào thần kinh).

Sau tiêm/ngừa hoặc sau mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa.

Một số trường hợp không tìm thấy nguyên nhân cụ thể.

viem-da-re-3.jpg
Tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Triệu chứng điển hình: Yếu cơ đối xứng, thường bắt đầu từ chân; Tê bì, cảm giác kim châm hoặc mất cảm giác; Giảm hoặc mất phản xạ gân xương; Đi lại khó khăn, cảm giác chân không có lực; Nặng có thể ảnh hưởng tới hô hấp hoặc liệt toàn thân (hiếm gặp).

Sau 01 tuần điều trị ổn định ở giai đoạn cấp, bệnh nhân và gia đình xin chuyển về Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để tiếp tục điều trị phục hồi chức năng lâu dài.

Tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng – TTYT khu vực Cẩm Khê, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa gồm:

- Tập vận động tăng sức cơ hai chi dưới theo từng mức độ.

- Điện trị liệu thần kinh – cơ.

- Vật lý trị liệu kết hợp các bài tập thăng bằng, dáng đi.

- Hướng dẫn tập luyện tại nhà để duy trì hiệu quả điều trị.

viem-da-re-4.jpg
Bệnh nhân đã có thể đi lại được - Ảnh BVCC

Đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên theo dõi sát sao từng tiến triển của bệnh nhân, điều chỉnh bài tập phù hợp từng giai đoạn.

Sau 10 ngày điều trị tích cực tại Trung tâm, người bệnh đã có tiến triển rõ rệt: sức cơ phục hồi tốt, bệnh nhân tự đứng, tự đi lại được, sinh hoạt gần như trở lại bình thường.

“Việc sử dụng các phương pháp phục hồi chức năng hiện đại kết hợp y học cổ truyền, mang đến hiệu quả điều trị toàn diện. Đối với các bệnh lý thần kinh, phục hồi chức năng không chỉ là điều trị, mà còn là hành trình kiên trì lấy lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Mỗi bước đi của bệnh nhân là niềm vui và là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng”, các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê cho biết.

