Sự thật khó tin về loài nấm quý như vàng, được nuôi cấy nhiều ở Việt Nam

Kho tri thức

Sự thật khó tin về loài nấm quý như vàng, được nuôi cấy nhiều ở Việt Nam

Nấm đông trùng hạ thảo từ lâu đã nổi tiếng trong y học cổ truyền châu Á, nhưng đặc tính sinh học và vòng đời của nó còn kỳ lạ hơn nhiều người nghĩ.

T.B (tổng hợp)
“Nửa côn trùng, nửa nấm” đúng theo nghĩa đen. Đông trùng hạ thảo thực chất là sự kết hợp giữa ấu trùng của một loài bướm đêm sống dưới đất và nấm ký sinh Ophiocordyceps sinensis. Vào mùa đông, nấm sống trong cơ thể ấu trùng khiến nó chết và hóa thành “đông trùng”; đến mùa hè, quả thể nấm mọc lên khỏi đầu ấu trùng như một thân cỏ nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Quá trình “chiếm quyền” cơ thể côn trùng. Bào tử nấm xâm nhập vào ấu trùng bướm sống trong đất, sau đó phát triển sợi nấm khắp cơ thể vật chủ. Khi ấu trùng chết, sợi nấm dần thay thế gần như toàn bộ mô bên trong, biến xác côn trùng thành nguồn dinh dưỡng cho quả thể nấm mọc lên. Ảnh: Pinterest.
Sống ở điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Loài nấm này chủ yếu phân bố trên cao nguyên Tây Tạng và vùng Himalaya ở độ cao khoảng 3.000–5.000 m so với mực nước biển. Điều kiện khí hậu lạnh, đất nghèo dinh dưỡng và mùa sinh trưởng ngắn khiến việc hình thành đông trùng hạ thảo trở nên hiếm hoi. Ảnh: Pinterest.
Từng được xem là dược liệu dành cho hoàng gia. Trong y học cổ truyền Trung Hoa và Tây Tạng, đông trùng hạ thảo được dùng từ nhiều thế kỷ trước để bồi bổ sức khỏe, tăng sinh lực và hỗ trợ hô hấp. Vì hiếm và khó khai thác, nó từng được xem là dược liệu quý hiếm chỉ giới quý tộc hoặc hoàng gia mới có điều kiện sử dụng. Ảnh: Pinterest.
Chứa nhiều hợp chất sinh học đặc biệt. Các nghiên cứu hiện đại phát hiện trong đông trùng hạ thảo có nhiều hoạt chất như cordycepin, adenosine và polysaccharide. Những chất này đang được nghiên cứu vì tiềm năng chống viêm, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Một trong những dược liệu đắt đỏ nhất thế giới. Do sản lượng tự nhiên rất hạn chế và nhu cầu lớn, đông trùng hạ thảo tự nhiên có thể đạt giá hàng chục nghìn USD mỗi kilogram. Ở nhiều vùng Tây Tạng, việc thu hái nấm này vào mùa xuân trở thành nguồn thu nhập quan trọng của người dân địa phương. Ảnh: Pinterest.
Không phải tất cả “đông trùng hạ thảo” đều giống nhau. Phần lớn sản phẩm trên thị trường hiện nay thực chất là các loài nấm họ hàng được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, phổ biến nhất là Cordyceps militaris. Chúng có một số hoạt chất tương tự nhưng khác với loài hoang dã Ophiocordyceps sinensis về sinh học và giá trị kinh tế. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa của vùng Himalaya. Ở Tây Tạng và Nepal, mùa tìm đông trùng hạ thảo gần như là một “mùa săn vàng sinh học”. Hàng nghìn người lên núi cao trong nhiều tuần để tìm những cây nấm nhỏ bé này, tạo nên một hiện tượng kinh tế và văn hóa đặc biệt của khu vực. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
