Thói quen hằng ngày giúp móng tay bớt gãy yếu, khô xước

Sống Khỏe

Thói quen hằng ngày giúp móng tay bớt gãy yếu, khô xước

Không cần đến spa hay những liệu trình cầu kỳ, bạn vẫn có thể sở hữu bộ móng tay chắc khỏe, bóng đẹp nếu duy trì những thói quen chăm sóc đúng cách dưới đây.

Móng tay không chỉ là một chi tiết nhỏ trên cơ thể mà còn phản ánh phần nào thói quen sinh hoạt, sự chăm chút bản thân và cả tình trạng sức khỏe. Một bộ móng sạch sẽ, hồng hào, chắc khỏe luôn tạo cảm giác gọn gàng, tinh tế và giúp đôi tay trở nên cuốn hút hơn, ngay cả khi không cần sơn sửa cầu kỳ. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, trong nhịp sống bận rộn, nhiều người thường bỏ quên việc chăm sóc móng, khiến móng dễ gãy, xước, ố vàng hoặc bong tróc. Thực tế, để có móng tay đẹp không nhất thiết phải đến tiệm làm móng thường xuyên. Chỉ cần duy trì những thói quen đơn giản hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng bộ móng khỏe mạnh ngay tại nhà. Ảnh minh hoạ
Trước hết, việc giữ cho móng tay luôn sạch sẽ và khô ráo đóng vai trò nền tảng. Vi khuẩn và nấm rất dễ phát triển trong môi trường ẩm, vì vậy sau khi rửa tay, cần lau khô kỹ vùng móng. Móng tay cũng nên được vệ sinh thường xuyên bằng cách chà nhẹ với bàn chải nhỏ để loại bỏ bụi bẩn tích tụ. Đồng thời, việc giữ móng ở độ dài vừa phải và làm sạch các dụng cụ làm móng cũng giúp hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, thói quen cắn móng tay cần được loại bỏ càng sớm càng tốt. Hành động này không chỉ khiến móng mất thẩm mỹ mà còn làm móng yếu đi do tiếp xúc liên tục với nước bọt. Việc đưa tay vào miệng còn tạo điều kiện cho vi khuẩn từ ngón tay xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Ảnh minh họa
Một yếu tố quan trọng khác thường bị bỏ quên là dưỡng ẩm cho móng. Móng tay khi thiếu độ ẩm sẽ trở nên khô, giòn và dễ gãy. Thoa kem dưỡng tay hoặc dầu dưỡng móng mỗi ngày giúp móng mềm mại, bóng khỏe và hạn chế tình trạng bong tróc. Không chỉ móng, vùng da quanh móng cũng được hưởng lợi từ thói quen đơn giản này. Ảnh minh họa
Trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là khi làm việc nhà, móng tay thường xuyên tiếp xúc với nước và các chất tẩy rửa chứa hóa chất. Đây là nguyên nhân khiến móng nhanh yếu và xỉn màu. Đeo găng tay khi rửa bát, giặt giũ hay lau dọn nhà cửa là giải pháp hiệu quả để bảo vệ móng. Tuy nhiên, găng tay cũng cần được vệ sinh và phơi khô sau mỗi lần sử dụng để tránh tích tụ vi khuẩn. Ảnh minh họa
Việc cắt tỉa móng định kỳ cũng góp phần giúp móng phát triển khỏe mạnh. Móng tay được cắt gọn gàng sẽ hạn chế tình trạng sứt mẻ và gãy vỡ. Khi cắt, nên cắt theo đường thẳng rồi dũa nhẹ để tạo hình bo tròn hoặc vuông, tùy theo sở thích, nhằm tránh làm tổn thương đầu móng. Ảnh minh họa
Không thể bỏ qua việc chăm sóc lớp biểu bì quanh móng, bởi đây là “hàng rào” bảo vệ móng khỏi vi khuẩn xâm nhập. Việc cắn, xé hoặc ngoáy mạnh lớp da này có thể gây viêm nhiễm và đau rát. Khi vùng da quanh móng bị bong tróc, nên cắt gọn nhẹ nhàng và dưỡng ẩm bằng các loại dầu tự nhiên như dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân để giữ lớp biểu bì luôn mềm mại. Ảnh minh họa
Để móng được bảo vệ tốt hơn, một lớp sơn phủ hoặc sơn nền trong suốt có thể được sử dụng. Lớp sơn này giúp móng tránh bị ố vàng, bạc màu, đồng thời tạo độ bóng và cảm giác chắc khỏe. Trước khi sơn màu, việc quét sơn nền là bước không nên bỏ qua. Ảnh minh họa
Ngược lại, thói quen cạo mạnh lớp sơn cũ lại gây nhiều tổn hại cho móng. Hành động này khiến bề mặt móng trở nên thô ráp và làm mất lớp bảo vệ tự nhiên. Thay vì cạo, nên dùng dung dịch tẩy sơn chuyên dụng để làm sạch móng một cách nhẹ nhàng. Ảnh minh họa
#Chăm sóc móng tay tại nhà #Thói quen giữ móng khỏe mạnh #Dưỡng ẩm và bảo vệ móng #Sử dụng lớp sơn bảo vệ móng #Chăm sóc vùng da quanh móng #móng khỏe

